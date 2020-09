Mariah Carey attacca Ellen DeGeneres: “Ha detto che ero incinta”/ “Poi un aborto…”

Mariah Carey si scaglia contro Ellen DeGeneres nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del sito Vulture. La cantante ha ricordato un episodio avvenuto nel 2008 svelando di essere stata messa in difficoltà per una rivelazione sulla sua vita privata. All’epoca, Mariah Carey era incinta di pochi mesi. Un momento felice, ma anche delicato per la cantante che avrebbe preferito non rivelare la notizia tenendola per sè. Tuttavia, la cantante, nel corso dell’intervista al sito “Vulture” ha ricordato quel periodo rivelando che a dare la notizia al pubblico fu Ellen DeGeneres che riuscì a fare lo scoop attraverso un escamotage. Stando a quanto racconta Mariah Carey, all’epoca, Ellen le propose di fare un brindisi mettendola così alla prova e svelando la sua gravidanza. “Sei incinta”, disse la DeGeneres di fronte al gesto della cantante di appoggiare solo le labbra al bicchiere non potendo bere.

Mariah Carey: “Ellen DeGeneres disse che ero incinta, ma poi ho avuto un aborto”

Sono passati anni da quell’episodio, ma Mariah Carey ha deciso di tornarci su oggi svelando di essere stata in difficoltà di fronte all’annuncio fatto in diretta da Ellen DeGeneres. “Mi sono sentita estremamente a disagio in quella occasione e ho avuto davvero tantissimi problemi per quello che è successo dopo. Non ero pronta a dirlo a nessuno perché avevo già avuto un aborto precedentemente, non mi è affatto piaciuto quel momento”, ha dichiarato la cantante che è poi diventata mamma, nel 2011, di due gemelli, Moroccan Scott e Monroe nel 2011, nati dal matrimonio, oggi finito, con Nick Cannon.



