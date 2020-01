Mariah Carey tweet razzisti/ La colpa è di un hacker, ecco chi era già stato colpito

Sul profilo Twitter di Mariah Carey sono comparsi improvvisamente, come “regalo” per il Capodanno 2020, post a sfondo razzista e insulti. Si è scoperto poco dopo che il tutto era nato da un hacker, già protagonista di attacchi simili in passato. Il portavoce della nota cantante statunitense ha specificato: “È stato confermato che l’account è stato hackerato. Appena abbiamo segnalato la questione abbiamo chiuso l’account e successivamente abbiamo avviato un’indagine”. Al momento l’artista ha deciso di non commentare quanto accaduto, chiudendosi in un silenzio legato sicuramente all’umiliazione di aver visto pubblicate a suo nome delle parole davvero molto difficili da ripetere.

Mariah Carey tweet razzisti, colpito anche Jack Dorsey

Mariah Carey non è l’unico vip colpito dall’hacker dei tweet razzisti. Prima di lei anche il profilo del fondatore di Twitter stesso, Jack Dorsey, era stato protagonista di un fatto analogo. Sul suo profilo avevamo visto pubblicati infatti insulti razzisti via sms. Nonostante la chiusura del profilo della cantante, che contava oltre 20 milioni di follower, alcuni sono riusciti a salvare degli screenshot diventati virali sulla rete nelle ultime ore. Tra questi l’attacco al rapper Eminem accusato di non essere molto dotato. Una situazione che ovviamente ha imbarazzato la cantante e il suo entourage oltre alle persone a lei care.

