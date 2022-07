Marialaura De Vitis guarita dall’anoressia/ “Pesavo 45 kg. Rischiavo la vita ma…”

Marialaura De Vitis: prima dell’Isola ha sofferto di anoressia

Marialaura De Vitis, dopo aver vinto La Pupa e il Secchione Show, è volata in Honduras e si è conquistata un posto nella finale dell’Isola dei Famosi 2022. La modella, intervistata da FanPage.it, ha ricordato il periodo buio vissuto fino a due anni fa, quando soffriva di anoressia. Sull’Isola, si sa, il cibo è una questione seria e in molti, appreso che Marialaura avrebbe partecipato al reality, si sono preoccupati che lo spettro dell’anoressia potesse tornare: “Avevo paura, ma pensavo anche di essere abbastanza forte per farcela. Sull’isola tutti mangiavamo poco, non si poteva scegliere se avere più o meno cibo. Questa suddivisione uguale, ti impedisce di fare paragoni, di pensare se hai mangiato poco o tanto. Non ho avuto pensieri malati o legati all’anoressia, anche perché ne sono uscita da tempo”, ha rivelato la De Vitis. Marialaura, classe 1998, ha iniziato a dimagrire nel maggio del 2019.

Marialaura De Vitis: “Pensavo di essere bellissima, ma sempre con qualcosa da togliere”

Marialaura De Vitis si è raccontato senza filtri a FanPage.it sperando che la sua esperienza possa essere d’aiuto per chi soffre di disturbi alimentari: “Sono arrivata a 45 chili. Rischiavo la vita eppure pensavo di essere bellissima, super forte, ma sempre con qualcosa da togliere. Rifiutavo le uscite a cena e gli inviti ai compleanni oppure arrivavo dopo, solo perché il cibo mi mandava in tilt”. Per guarire Marialaura ci ha messo due anni e ha avuto bisogno dell’aiuto di uno specialista: “Oltre a chiedere aiuto, è importante che scatti qualcosa dentro, per guarire devi deciderlo tu. Quando ho capito che mi stava dando dei consigli sbagliati e autodistruttivi, ho reagito”. Quando è guarita e ha ricominciato a prendere pese, la modella ha dovuto affrontare l’odio ingiustificato degli hater che hanno iniziato a criticarla e insultarla con commenti pesanti: “Non va bene a prescindere, ma se hai sofferto di disturbi alimentari e ti senti dire che sei una balena, è ancora più grave”.

