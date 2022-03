Marialaura De Vitis, la mamma “La vedo bene con Onestini”/ “Brosio? Visto una volta”

In attesa della nuova puntata de La Pupa e il Secchione show 2022, in diretta su Italia 1, Barbara D’Urso regala qualche anticipazione nel suo Pomeriggio 5. In studio, tra i suoi ospiti, c’è la mamma di Marialaura De Vitis, una delle pupe in gara, nonché ex fidanzata di Paolo Brosio. È proprio dal rapporto con il giornalista che ha inizio la chiacchierata. La D’Urso, in particolare, chiede dettagli sulla loro storia d’amore e se lei abbia avuto modo di incontrarlo durante la storia della figlia.

“Si sono conosciuti in un momento di difficoltà, poi, dal mio punto di vista, si sono supportati e aiutati a vicenda. Ad un certo momento la storia è finita come finiscono tutte le storie, tutti i giorni, ma sono rimasti amici.”, ha rivelato la donna.

Marialaura De Vitis, la mamma svela retroscena su Paolo Brosio e Onestini

Spiega, però, di non aver avuto modo di conoscere bene Paolo Brosio: “Io amica con Paolo? No, l’ho incontrato una sola volta nella vita. Ho avuto l’occasione di conoscerlo una giornata, è sufficiente!”, ha chiuso la donna. Sarebbe però felice di incontrare Gianmarco Onestini, uno dei secchioni che, a quanto pare, ha fatto colpo sulla De Vitis. “Marialaura e Onestini insieme? Ma ben venga! – ha ammesso la donna in studio, ricordando che – Loro si sono già conosciuti, tutti e due si ricordavano dove e quando, quindi credo che possa essere un buon segno.”

