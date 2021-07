Marian Richero, fidanzato Annalisa/ Lei: “Non mischio lavoro e vita privata”

Marian Richero è il fidanzato misterioso di Annalisa? Sembrerebbe proprio di sì. Almeno questo è quanto trapela dalla rete, visto che la cantante continua a mantenere massimo riserbo sulla sua propria vita privata, senza entrare mai nel merito del gossip. Secondo alcune ricostruzioni Marian Richero e Annalisa farebbero coppia fissa già dal 2016, proprio l’anno in cui furono pizzicati in un momento di romanticismo di fronte al Gran Hotel Londra durante la sessantaseiesima edizione del Festival di Sanremo. I curiosi, evidentemente, hanno indispettito parecchio Annalisa che da quel momento in avanti si è rivelata ancora più determinata a proteggere la sua privacy. Così anche sui social network, pur rimanendo molto attiva, si è guardata bene dal postare o rivelare dettagli privati. E’ chiaro che, nel corso degli anni, gli indizi sulla presunta storia d’amore tra Annalisa e il musicista e speaker radiofonico Marian Richero sono aumentati sempre più. Ciononostante la cantante continua a frenare su questo aspetto.

Marian Richero, fidanzato di Annalisa? Lei tiene riserbo: “non mischio le cose”

Dunque Annalisa finisce inevitabilmente per alimentare ulteriormente il mistero sulla propria vita sentimentale. Ma questo non sorprende se si ripensa alle dichiarazioni rilasciate dalla stessa artista, che aveva candidamente ammesso di non voler mischiare vita privata e professionale: “Mi piace parlare di musica e meno di tutto il resto“, aveva spiegato. Ammettendo di tenere molto alla privacy: “Io mi ritengo una persona molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni. Anche per la famiglia e gli amici sono il mio posto sicuro, che voglio tenere solo per me”, le sue parole a Vanity Fair .

