Mariangela Eboli, compagna Checco Zalone/ “Il matrimonio? Stiamo bene così”

Mariangela Eboli è la compagna di Checco Zalone, il regista e attore dei film campione di incassi al botteghino “Tolo Tolo” e “Quo vado”. La donna è felicemente legata da anni a Checco con cui ha perfino collaborato nei film “Cado dalle Nubi” e “Che bella Giornata”. La coppia è legata dal 2005 e da circa cinque anni vive insieme a Bari. Non solo la moglie di Checco Zalone, visto che Mariangela è l’amministratrice unica della MZL, la società del celebre artista pugliese, anche se in passato ha lavorato come pianista di pianobar. I due si sarebbero conosciuti proprio durante una di quelle serate di pianobar in una pizzeria. A rompere il ghiaccio è stato proprio il comico e attore pugliese con la sua inconfondibile verve e simpatia che ha avvicinato la donna chiedendole di essere alla ricerca di una ragazza da far cantare al suo matrimonio. Un incontro che ha spinto i due a frequentarsi e successivamente ad innamorarsi. La coppia è molto schiva e riservata e di fatti si conosce davvero poco sulla loro vita privata, ma per certo possiamo diversi che non sono ancora sposati. Se il matrimonio può aspettare, l’amore tra Checco e Mariangela è stato suggellato dalla nascita di due splendide figlia: Gaia nata nel 2013 e Greta nata nel 2017.

Mariangela Eboli film: da “Cado della nubi” a “Che bella giornata” In pochi sanno che Mariangela Eboli, la compagna di Checco Zalone, oltre ad essere l’amministratrice unica della società dell’artista pugliese MZL, ha partecipato anche come comparsa in due pellicole di successo del regista e attore. Si tratta di Cado dalle nubi e Che bella giornata dove ha interpretato il personaggio di Sissi, la cugina di Zalone che durante i festeggiamenti di un matrimonio balla con Caparezza sulle note di Non amarmi. La coppia è felicemente innamorata dal 2005, ma ad oggi non sono ancora sposati anche se nel 2018 si era vociferato di un possibile matrimonio tra i due visto che erano stati paparazzati in un negozio di abiti da sposa. Nonostante quella paparazzata, la coppia non è ancora convolata a nozze e non dato saperlo se e quando lo farà considerando anche le dichiarazioni di Zalone che alla stampa in merito al matrimonio ha dichiarato: “Mariangela ha fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Ora vediamo, dai. Stiamo bene così”.

