Sole a catinelle, diretto da Gennaro Nunziante

Mercoledì 13 novembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:45, la commedia italiana del 2013 dal titolo Sole a catinelle. Il film è diretto dal regista Gennaro Nunziante, che aveva esordito nel 2009 con Cado dalle nubi. Anche in questa occasione il protagonista è interpretato dall’attore, comico e showman Checco Zalone, che ha lavorato con Nunziante anche in Cado dalle nubi (2009), Che bella giornata (2011) e Quo vado?.

Al suo fianco l’attrice Miriam Dalmazio, conosciuta dal pubblico per il personaggio della dottoressa Margherita Morbidelli nella serie tv di successo Che Dio ci aiuti. Il piccolo Nicolò, figlio di Zalone nel film, è invece Robert Dancs, attore e modello che ha abbandonato la carriera cinematografica. Nel cast del Sole a catinelle anche Aurore Erguy, Valeria Cavalli, Orsetta De Rossi, Marco Paolini, Alessandro Bressanello e Maurizio Lastrico.

La trama del film Sole a catinelle: un padre al verde organizza una vacanza per il figlio

Sole a catinelle racconta la storia di Checco Zalone, un uomo sulla quarantina di origini meridionali che da piccolo si era trasferito con la sua famiglia nel Nord Italia con la speranza di una vita migliore. L’uomo è sposato con Daniela, una donna di origini siciliane, e la coppia ha un figlio di nome Nicolò. Un giorno la loro vita viene stravolta quando Daniela perde il lavoro, mentre contemporaneamente Checco decide di abbandonare il suo impiego sicuro, ma poco gratificante, per tentare la carriera di venditore porta a porta di aspirapolveri. All’inizio il protagonista sembra avere successo, e riesce a portare a casa notevoli somme di denaro, ma questa gioia dura ben poco e Checco si ritrova ben presto pieno di debiti e con il fisco alle calcagna.

Daniela decide così di lasciarlo e tornare dalla sua famiglia di origine, portando con sé il piccolo Nicolò, che riceve una promessa dal padre: se avrà una pagella perfetta, faranno insieme una vacanza eccezionale. Nicolò si impegna con tutte le sue forze e riesce a raggiungere ottimi voti in pagella, obbligando così Checco a mantenere quanto promesso.

L’uomo spera di cavarsela portando il bambino in vacanza a casa di sua zia, in un piccolo paese del Molise, provocando un profondo malcontento in suo figlio.

Inaspettatamente, sulla strada del ritorno, Checco e Nicolò fanno amicizia con un bambino affetto da mutismo, riuscendo a farlo parlare e scoprendo che si tratta del figlio della donna che sta per acquisire l’azienda con cui il protagonista ha collezionato innumerevoli debiti.

Riuscirà Checco a risollevare la sua situazione economica e a riunire la sua famiglia?