Marianna Acierno (Uomini e Donne) è diventata mamma/ Nata figlia Ginevra: “Il resto…”

Marianna Acierno ha partorito: “Il resto non è ancora…”

Marianna Acierno è diventata mamma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato la nascita della sua prima figlia Ginevra attraverso il profilo Instagram. La donna era stata la corteggiatrice di Paolo Crivellin. Il suo percorso, però, non ebbe l’effetto sperato, considerando che Crivellin scelse Angela Caloisi. Dopo quella delusione, Marianna ha ritrovato la serenità accanto ad Andrea. La neomamma ha dedicato un tenerissimo post alla figlia scrivendo: “Il resto non è ancora stato scritto”. Marianna Acierno aveva comunicato ai suoi fan di essere incinta lo scorso settembre. L’ex corteggiatrice aveva postato un video dell’ecografia e le immagini scattate dal fidanzato.

Marianna in quell’occasione aveva fatto una dedica d’amore ad Andrea, con cui ha deciso di fare questo passo importante: “A Te che dal primo giorno sei stato Casa e Famiglia. A Te, Amore Mio, dedico il dono più bello che la Vita potesse farci. L’abbiamo sognato, l’abbiamo immaginato e l’abbiamo desiderato. Ora tocca solo Viverlo. E tu Principessa, sappi che sarai il frutto di un gigantesco, folle ma soprattutto Vero Amore”. I neogenitori hanno potuto stringere tra le braccia la figlia Ginevra. Marianna Acierno ha partecipato a Uomini e Donne nel 2017. L’ex corteggiatrice aveva anche avuto una lunga storia d’amore con Fabio Ferrara, anche lui ex tronista ed ex di Ludovica Valli. Il fidanzato Andrea risulta un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo.

Marianna Acierno e l’esperienza a Uomini e Donne: “Ho pensato tanto e…”

Marianna Acierno era rimasta delusa dalla scelta di Paolo Crivellin, che a Uomini e Donne scelse Angela Caloisi. In quella circostanza, Marianna affidò ai social i suoi pensieri. Nonostante l’esito finale, Marianna era rimasta soddisfatta dall’esperienza. Su Instagram aveva spiegato che era riuscita a liberarsi delle fragilità: “Ho pensato tanto a ciò che è stato e a quello che poteva essere. Ho strapensato a quanto avrei fatto bene a non togliere la mia durissima corazza per evitare di farmi del male. Ho pensato tanto… e ad un certo punto ho capito che dovevo smettere di pensare! Ho vissuto 28 anni costruendo pezzo per pezzo questo maledetto scudo che si rinforzava a ogni delusione ricevuta. È diventato di cemento e ho iniziato davvero a pensare di non riuscire più a lasciarmi andare e credere in qualcosa di bello”.

Marianna Acierno confidò di essersi sentita libera pur sperando in un finale diverso: “Posso solo ringraziare questa esperienza per avermi fatto sentire finalmente VIVA e LIBERA. Inutile dire che speravo in un finale diverso ma io ho comunque vinto. Ho vinto la libertà di sapere che ho ancora tanto da dare e soprattutto da ricevere”. Marianna aveva poi speso le ultime parole ringraziando i fan del programma che non avevano mai mancato di farle sentire il loro supporto: “E l’affetto che sto ricevendo dai vostri messaggi e dai vostri commenti ne è la più grande dimostrazione. Leggo le vostre parole e mi si gonfia il cuore. Sapere che ci sono persone che spendono anche solo un minuto del loro tempo per essermi vicine mi fa capire quanta gente speciale ci sia al Mondo ancora da conoscere. È un GRAZIE gigantesco va a coloro che rendono possibile il programma e che ne sono l’anima e il cuore. Siete delle persone meravigliose e UNICHE e la forza di questa trasmissione siete VOI, che con amore e dedizione trasformate dei sogni in realtà e le emozioni in sentimenti. Non smetterò mai di ringraziarvi VI VOGLIO BENE. Un abbraccio a tutti ~ Mariannì”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA