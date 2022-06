Marianna Mercurio, chi è la moglie Francesco Merola/ Galeotto fu Nino D’Angelo

Francesco Merola: le nozze con Marianna Mercurio

Francesco Merola è il terzo figlio dell’indimenticato Mario Merola e Rosa Serrapiglia. I genitori si erano sposati il 6 aprile del 1964, dopo 13 anni i fidanzamento. La coppia ha avuto tre figli: Michele Roberto, Loredana e Francesco. I due figli maschi hanno seguito le orme del padre: Michele Roberto è un organizzatore di eventi musicali, Francesco è cantante. Lo scorso 10 maggio 2022 Francesco Merola ha sposato Marianna Mercurio, attrice di cinema e tv. Il matrimonio è stato celebrato nella chiesa di san Ciro a Portici. Durante la cerimonia, Francesco Merola ha intonato l’Ave Maria in omaggio al papà Mario. Come testimoni Imma Polese, figlia del famoso boss delle cerimonie, e il marito Matteo Giordano. Dopo la funzione religiosa gli sposi e gli invitati si sono spostati al Castello delle Cerimonie, La Sonrisa di sant’Antonio Abate, per il banchetto nuziale.

Francesco Merola e Marianna Mercurio: galeotto fu Nino D’Angelo

Tra gli oltre 500 ospiti, al matrimonio di Francesco Merola e Marianna Mercurio hanno preso parte numerose personalità dello spettacolo campano: da Andrea Sannino a Sal Da Vinci, passando per Rosario Miraggio, Valentina Stella e Tony Colombo. Durante la festa non è mancato l’occasione per ricordare Mario Merola, morto nel 2006, e don Antonio Polese, scomparso il 1 dicembre 2016. Francesco e Marianna si sono conosciuti grazie a Nino D’Angelo: “Quando la vidi scendere dalle scale del teatro dissi subito che mi piaceva e da lì è nato il corteggiamento e non ho capito più niente”, ha detto lo sposo nel salotto di Domenica In, dove i due hanno annunciato le nozze. “Questi signori dovevano fare la finta di essere fidanzati e si sono innamorati veramente”, ha commentato Nino D’Angelo. Marianna Mercurio, classe 1983, si è fatta conoscere per il suo ruolo nella fiction “I bastardi di Pizzofalcone”. Tra lei e Francesco ci sono 13 anni di differenza.

