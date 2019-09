Marianna Nannis, ex moglie Caniggia/ “Sofia Bonelli lo fa drogare tutto il giorno”

Mariana Nannis, le accuse choc verso Sofia Bonelli fidanzata di Claudio Caniggia

Mariana Nannis non ha ancora digerito la frattura con l’ex marito, Claudio Caniggia. Anche se i due non stanno più insieme, la donna ha avuto modo di dire la sua riguardo alla fidanzata dell’ex calciatore, Sofia Bonelli, definendola in modo colorito una donna di facili costumi. “Non siamo separati e ora lei lo fa drogare tutto il giorno”, ha dichiarato in Argentina durante un’ospitata nel programma Confrotados. Parole più che accese che preannunciano la volontà della donna di agire tramite vie legali contro la rivale. Vistosamente rabbiosa, Mariana si augura inoltre che tutti e due finiscano in carcere per i loro reati, mentre Caniggia continua a non vedere di buon occhio che la sua ex vada in tv per parlare del suo vissuto privato. La determinazione della Nannis però è tale che ha scelto di non lasciarsi intimorire dal marito o dai suoi avvocati, “soprattutto pensando alle cose che so di mio marito”, ha aggiunto. Stasera, domenica 15 settembre 2019, Mariana Nannis sarà ospite di Live – Non è la d’Urso proprio per fare alcune rivelazioni choc sul marito, sposato ormai 33 anni fa. Quali saranno questi segreti ancora non emersi e che promettono di rovinare del tutto l’immagine pubblica di Caniggia?

Mariana Nannis, ex moglie di Claudio Caniggia

Italia e Spagna continuano a dare visibilità a Mariana Nannis, la moglie di Claudio Caniggia e sotto ai riflettori per tutte le dichiarazioni sconvolgenti che sta facendo sull’ex calciatore. La battaglia è ancora accesa ed è inevitabile che anche la donna finisca al centro di una recente gogna mediatica. Una dei tanti rumors riguarda il suo nome, che a detta di qualcuno non corrisponderebbe a quello che usa per le sue apparizioni televisive. Durante una puntata di Intrusos, svela La Nacion, la stessa Nannis è intervenuta via telefono per chiarire che in realtà si chiama Mariana Belen Solange e che sul registro del comune è presente un errore, legato al giorno del suo matrimonio. Invece di scrivere Mariana Belen hanno scritto infatti Maria Belen. “Fu un errore del registro civile, come fu un errore sposare Caniggia”, ha aggiunto. “Quando uno salva la vita di una persona per tre volte e lo fa ricoverare per altrettante per tossicodipendenza e poi [questa persona, ndr] scappa…”, ha aggiunto. La Nannis però è consapevole di aver scelto con cognizione di causa l’ex calciatore come marito e padre dei suoi figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA