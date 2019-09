Barbara d’Urso/ Haters e incidente? Solo un ricordo…

Barbara d’Urso continua ad ironizzare sulla propria forza e sulla capacità di gestire più appuntamenti durante la settimana. Oggi, 15 settembre 2019, darà il via alla prima puntata del suo Live – Non è la d’Urso, il nuovo programma che ha lanciato con successo l’anno scorso. Per ricordare ai fan l’appuntamento, la conduttrice si mostra in una foto di scena proprio con il costume da Wonder Woman. Entusiasta di poter iniziare la nuova edizione con il suo amato pubblico, senza considerare tutti gli haters che si sono subito scatenati con i commenti negativi. “Sei troppo vecchia per fare ste cose”, “Le vere donne sono altro. Non vedo l’ora che arrivi domani per vedere Mara Venier”, scrivono alcuni degli utenti che speravano di non vederla tornare sul piccolo schermo. Clicca qui per guardare la foto di Barbara d’Urso e leggere i commenti. Prima di dare il via alla prima puntata, Carmelita ha scelto di dedicare il suo sabato pomeriggio a Il tempo delle donne, l’iniziativa lanciata da Il Corriere della Sera in onore del mondo femminile. Lo rivela tramite le Storie di Instagram, dove è possibile vedere anche una piccola anticipazione dei promo e dei preparativi tecnici, dalle sfere alle luci.

Barbara d’Urso torna stasera con Live

Non ha ancora del tutto superato il brutto incidente che l’ha colpita Barbara d’Urso, eroina del piccolo schermo che non si ferma di fronte a nessun ostacolo. La conduttrice di Live – Non è la d’Urso ha svelato a Il Corriere della Sera di essersela vista brutta durante i preparativi dei suoi programmi, a causa di una lastra di cristallo che le è caduta sul viso, ferendola anche al collo. Anche se la vediamo sui social più grintosa che mai, in realtà la padrona di casa di Canale 5 ha ancora forti dolori. Questo però non l’ha spinta in alcun momento di mettere in standby i suoi tanti progetti. “Ho cercato di vedere il lato positivo, cioè sono stata fortunata”, dichiara ancora. Sempre più solare, Barbarella ha voltato le spalle anche agli haters che le hanno subito puntato il dito contro e che forse avrebbero sperato in una sua assenza sul piccolo schermo. “Pensavate che con la nuova edizione le cose fossero cambiate?”, scrive intanto su Instagram parlando del debutto del suo programma serale. “Lasciano ogni volta tutto in disordine e devo sempre pensarci io”, aggiunge pubblicando una clip sul dietro le quinte. Clicca qui per guardare il video di Barbara d’Urso.

