MARIANO CATANZARO/ Lite furiosa con Genna: “Maestrina!” (La pupa e il secchione)

Anche a La pupa e il secchione 2020 Mariano Catanzaro è grande protagonista. È nel corso della seconda puntata che l’ex tronista di Uomini e Donne scoppia, dando vita ad una vera e propria scenata nei confronti della sua secchiona Genna. Tutto nasce nel corso di un momento in cui Genna cerca di insegnare determinati argomenti utili alla nuova prova a Mariano. Il modo la secchiona cerca però di fargli capire determinate nozioni scatena l’ira di Catanzaro, che finisce per accusare duramente la sua partner. “La maestrina non la fai con me!” sbotta Mariano, alzando di molto i toni e scatenando la reazione di Genna che lo invita a placarsi. Mariano scoppia poi in lacrime, ammettendo di avere delle palesi difficoltà nell’apprendimento. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Mariano Catanzaro è il Pupo di Genna

Mariano Catanzaro è uno dei concorrenti della nuova edizione del reality show La pupa e il secchione, che cambia leggermente titolo e diventa La pupa e il secchione e viceversa. L’edizione 2020 segna l’ingresso per la prima volta anche dei “pupi” e delle secchione con l’ex tronista di Uomini e Donne chiamato a ricoprire il ruolo del belloccio di turno. “Sono Mariano vengo da Napoli, ho 26 anni e mi sento “pupo” nel sento che so cosa voglio, chi sono e quanto valgo” dice l’ex tronista presentandosi alle due “secchione” del programma. A sceglierlo è Florencia Lourdes Genna, la professoressa di chimica, fisica e matematica che inizialmente aveva puntato l’altro pupo. La coppia è pronta a mettersi in gioco all’interno del programma e tra i due sembra esserci una buona affinità visto che durante la prova finale del programma “riconosci la tua pupa”, la secchiona non sbaglio un colpo e riconosce immediatamente il suo “pupo”: “so che il suo pettorale è più potente, di poco, ma ho tastato subito la tetta!”.

Chi è Mariano Catanzaro

Mariano Catanzaro descrive se stesso come un seduttore nato. Non a caso, nel 2014, ha partecipato a Uomini e Donne, in quel caso in veste di corteggiatore. 4 anni più tardi, nel 2018, è salito sul Trono e ha scelto Valentina Pivati; tra loro, però, è finita dopo appena 2 mesi. Catanzaro è stato accusato di aver preso superficialmente quel percorso sentimentale, dal momento che – fuori dal programma – avrebbe continuato ad approfondire la conoscenza con altre donne che non erano le corteggiatrici. È stato solo quando Valentina ha abbandonato lo studio, che Mariano ha preso la sua decisione definitiva (o quasi). Conclusosi quel capitolo, il 26enne si è avvicinato all’attrice Emanuela Tittocchia, ma anche in questo caso l’entusiasmo è durato poco. Mariano parla di sé come di un uomo molto fascinoso: c’è una ragione, se tutte lo cerchino. Peccato solo che non abbia ancora trovato – o non si sia ancora fatto trovare – da quella giusta. Comunque sia, Catanzaro ha le idee chiare sulle ‘donne della sua vita’, che sono ben due: mamma e sorella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA