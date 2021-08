Mariasole Pollio/ “Don Matteo? Dedico la mia parte a mio nonno: sarebbe fiero di me!”

Dagli attacchi di panico, alle crisi d’amore fino ai problemi alimentari, le confessioni di Mariasole Pollio

Mariasole Pollio è la giovanissima conduttrice di Battiti Live, la kermesse canora dell’estate italiana organizzato dal Gruppo Norba, e trasmesso in TV in differita su Mediaset. L’attrice, influencer ed ex youtuber è chiamata a raccogliere i commenti a caldo degli artisti che si esibiscono sul palcoscenico dell’evento musicale: una bella occasione per la 18enne napoletana che quest’anno ha debuttato anche nelle librerie con il suo primo libro dal titolo Oltre. Intervistata da Rolling Stone, la Pollio ha parlato proprio della sua creatura rivelando: “quando me lo hanno proposto ero scettica, pensavo di essere troppo giovane per avere qualcosa da raccontare. Non avevamo una storia e non poteva essere una biografia: a neanche 18 anni che biografia vuoi fare? Ma dopo i primi incontri con la ghost writer, parlando sono venuti fuori molti argomenti”.

Dopo l’indecisione iniziale però la influencer ha trovato la forza di raccontare qualcosa di molto personale: dagli attacchi di panico, alle crisi d’amore fino ai problemi alimentari. “Dentro di me c’erano delle cose forti, sentivo di essere una ragazza giovane che parlava alla sua generazione, ma che vive anche una vita insolita rispetto agli altri adolescenti” – ha detto la Pollio che ha aggiunto – “non avevamo bisogno di una storia ma della verità, quella che si tende a non voler raccontare. Perché ti fa più male. A me questa verità faceva ancora male? Sì. E infatti mentre scrivevo ho compreso molte cose e altre le ho lasciate andare”. Una cosa è certa: questo libro è diventato un punto di inizio per la giovanissima attrice che ha rivelato: “sono orgogliosa di questo libro perché mi sono vista da fuori, mi sono rimproverata, dispiaciuta e poi sentita orgogliosa. Parlare solo delle mie emozioni non era sufficiente: se ti racconto la paura, ti dico quando ho avuto paura”.

Mariasole Pollio attrice in Don Matteo: “ci sono arrivata grazie al mio canale YouTube”

Non solo youtuber, influencer e scrittrice, Mariasole Pollio è anche una giovane promessa della fiction italiana. A soli 18 anni, infatti, può vantare la partecipazione in una delle serie più amate dal pubblico italiano: “Don Matteo”. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “ci sono arrivata grazie al mio canale su YouTube dove parlo di me e della mia vita, sono stata notata da Francesco Facchinetti, che mi ha incoraggiata a inseguire il mio sogno. E lo scorso aprile ho fatto il provino per Don Matteo”. Un traguardo importantissimo che la giovanissima youtuber ha dedicato al nonno: “era fan di «Don Matteo» e mi diceva: “Mi piacerebbe vederti lì”. Non c’è più, ma sarebbe fiero di me”.

