Mariasole Pollio inciampa a Battiti Live 2021/ “Il palco non voleva lasciarmi!”

Anche quest’anno l’avventura di Mariasole Pollio a Battiti Live 2021 giunge al termine tra complimenti e applausi del pubblico. Alan Palmieri ricorda che la giovane, oggi 17enne, aveva soltanto 13 anni quando è stata scelta come loro co-conduttrice su Italia 1. Elisabetta Gregoraci si complimenta con Mariasole per la professionalità dimostrata sul palco, per il suo talento e la sua solarità. Mariasole è commossa: prima della mezzanotte deve lasciare il palco di Battiti Live, essendo ancora minorenne, ma prima ricambia i complimenti e i ringraziamenti, ricordando che ‘Squadra che vince non si cambia’. Arriva dunque il momento dei saluti, la Pollio si gira, sale il gradino sul palco ma inciampa e quasi non cade rovinosamente a terra. Allarmati, Elisabetta e Alain corrono in suo aiuto ma, per fortuna, è tutto a posto: la gonna lunga ha creato un piccolo problema a Mariasole che si riprende però alla grande e lascia definitivamente il palco con una battuta “Il palco proprio non mi voleva lasciare!”

