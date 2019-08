Mariasole Pollio/ Le vacanze sono già finite? (Battiti Live)

Mariasole Pollio: sente già sente nostalgia di Battiti Live

Vacanze già finite per la giovanissima e talentuosa Mariasole Pollio? Per ora sembra proprio di sì, visto che alcune ore fa ha confermato via social di aver volato fino a Napoli dopo aver trascorso un po’ di tempo a Notting Hill. Una delle tante condivisioni con i fan che la seguono senza sosta su tutti i network online, come dimostrano anche i quasi 53 mila like registrati con l’ultimo scatto. “Osserva, ridi e ama. Ama sempre te, gli altri e il mondo”, scrive la youtuber che si sta facendo sempre più strada nel mondo dello spettacolo. Sono tanti i dettagli vincenti del suo carattere, quelli che in pratica le hanno permesso di conquistare il cuore degli italiani molto di più di quanto abbia fatto grazie al suo aspetto fisico. La quindicenne con un futuro sempre più radioso viene definita dai follower come “la perfezione”, “bellezza infinita”, “unica” e persino con la parola più virale degli ultimi mesi, “fotonica”. Battiti Live 2019 intanto darà la possibilità a Mariasole Pollio di salire sul palco di Bari per l’ultima tappa di quest’anno, in onda su Canale 5 nella prima serata di oggi, mercoledì 6 agosto. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della musica che non sono riusciti ad intervenire al vivo e che potranno vederla all’opera sul piccolo schermo. A quanto pare per questa conclusione Mariasole ha scelto di indossare un abitino leggero, con spalline e motivi geometrici e con colori che vanno dal nero al rosa fino al bianco. Lo scopriamo grazie a Instagram, dove la settimana scorsa ha pubblicato uno scatto legato alla chiusura del festival. Clicca qui per guardare il post di Mariasole Pollio. “Favola”, si limita a commentare augurandosi di poter ritornare a Battiti anche il prossimo anno.

Mariasole Pollio: l’esperienza Don Matteo

Sono trascorsi esattamente 12 mesi da quell’intervista che Mariasole Pollio ha rilasciato a Focus Junior in occasione del suo debutto in Don Matteo. Una fiction che le ha dato tanto e non solo la possibilità di interpretare la giovane Sofia per due stagioni consecutive. Ricordiamo infatti che il 12esimo capitolo verrà trasmesso nei prossimi mesi dall’emittente pubblica e che la Pollio sarà nel cast per raccontarci le novità sul suo personaggio. Per Mariasole, Mary per i fan, la popolarità è scoppiata all’improvviso ed è legata ai racconti fatti su Youtube. Un modo per parlare della sua quotidianità e di tutto ciò che vorrebbe realizzare nella sua vita. Il sogno di diventare attrice invece è legato invece alla sua infanzia, ai primissimi anni di una Mary bambina. Colpita da Sophia Loren nel film Pane, amore e… diretto da Dino Risi, la futura attrice aveva già intuito che cosa avrebbe voluto fare da grande. O meglio da giovane, visto che la sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata da quel momento in cui la mamma ha deciso di iscriverla al teatro-gioco, per poi farle prendere lezioni di recitazione qualche anno più tardi.

Battiti ti amo

