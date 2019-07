Mariasole Pollio/ Pronto il ritorno come attrice in Don Matteo!

Mariasole Pollio: il ritorno in Don Matteo nel gennaio del prossimo anno?

Mariasole Pollio è stata una delle ultime rivelazioni di Don Matteo ed è pronta per ritornare anche nella dodicesima stagione. Grazie alle domande dei follower (ben 996 mila) che la seguono su Instagram, svela persino che il ritorno della fiction italiana dovrebbe avvenire nel gennaio del prossimo anno. Per fortuna gli ammiratori non dovranno attendere tanto prima di poter rivedere la giovane attrice sul piccolo schermo del nostro Paese: Mariasole Pollio sarà infatti presente a Battiti Live 2019 per la puntata di oggi, mercoledì 23 luglio 2019, come sempre su Italia 1. Web star inaspettata, la “baby” attrice originaria di Napoli è riuscita a conquistare il pubblico di tutte le età. Lo dimostra la fitta agenda, di cui parla nelle sue Storie, svelando di essere super impegnata e sempre di corsa. “Devo ancora razionalizzare tutto”, sottolinea parlando dei progetti futuri. La sedicenne tra l’altro ha già vissuto l’anno scorso il suo debutto al cinema, grazie a Leonardo Pieraccioni che l’ha scelta per il suo film Se son rose. E non è nemmeno una novellina di Battiti: per adesso la Pollio registra tre edizioni di presenza.

Mariasole Pollio: niente finzione, ma solo verità

Mariasole Pollio ha la fortuna di avere nel nome un dettaglio importante del carattere: la solarità. Niente finzione a furor di telecamera, ma tanta energia che riesce a trasmettere a chiunque la osservi sul piccolo schermo. “La felicità non può far male”, sottolinea in uno degli ultimi post su Instagram, augurando a tutti i suoi fan di riuscire a volare e sognare, vivere quella favola che tutti meritano. “Lavorerò sempre con tutta me stessa per raggiungere ogni mio desiderio, senza fermarmi mai”, aggiunge come promessa per il futuro. Clicca qui per guardare la foto di Mariasole Pollio. L’energia del resto non le manca nemmeno quando si lancia nel rapporto diretto con gli ammiratori. Le Storie sono una delle tante occasioni per sentirla parlare, un vero e proprio fiume in piena che si fa seguire con fatica. Bisogna drizzare le orecchie per bene e soprattutto non chiedersi se nel frattempo riesca anche a respirare: le doti ci sono tutte per una futura carriera nel rap.

Io sono esattamente così





