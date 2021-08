Mariastella Gelmini/ “Vaccinazione di massa unica strada per non riempire TI”

«Noi non vogliamo tornare a chiudere il Paese, nessuno ha nostalgia dei lockdown e della stagione del coprifuoco. Le chiusure hanno determinato danni, soprattutto alla scuola: gli studi dimostrano che la dad è poco efficace e ci sono stati danni anche di socializzazione per i nostri ragazzi»: così Mariastella Gelmini ai microfoni di Morning news.

Il ministro per gli affari regionali e le autonomie ha fatto il punto della situazione sull’andamento epidemiologico, analizzando le scelte del governo sul green pass: «Il virus c’è ancora, abbiamo visto i danni della variante Delta, noi non vogliamo tornare indietro: vogliamo difendere gli spazi di libertà che gli italiani hanno conquistato con tanti sacrifici». Mariastella Gelmini s’è soffermato sull’obbligo per il personale scolastico: «L’85% del personale scolastico ha già scelto la strada del vaccino e 40 milioni di italiani hanno il diritto al green pass. Si tratta di fare un ultimo sforzo, di completare la campagna vaccinale e di consentire il ritorno a scuola in sicurezza».

MARIASTELLA GELMINI: “FI D’ACCORDO CON DRAGHI”

Uno dei principali nodi da sciogliere riguarda il trasporto pubblico, Mariastella Gelmini ha evidenziato: «Abbiamo individuato un percorso a tappe. Ci tengo a sottolineare che il governo ha stanziato risorse per 450 milioni per potenziare il trasporto pubblico locale. É indispensabile per debellare completamente il virus». L’esponente azzurra ha poi elogiato la posizione assunta da Forza Italia in fase di trattativa sul green pass: «La posizione di FI è totalmente a favore dei vaccini e della scienza, mi fa piacere che i provvedimenti siano stati approvati in Cdm all’unanimità. Non è il momento dei tentennamenti o di fare confusione per qualche punto percentuale in più. Se non vogliamo tornare ad avere le TI piene e problemi economici per la chiusura delle attività, l’unica strada è quella della vaccinazione di massa. FI è totalmente d’accordo con Draghi – le parole di Mariastella Gelmini – Berlusconi non ha mai avuto dubbi sul green pass e sulla campagna vaccinale».

