Mariateresa, sorpresa alla figlia Roberta/ “Ero malata ma tu…” (C’è posta per te)

La puntata di C’è posta per te 2021 del 16 gennaio 2021 si conclude con un regalo che Mariateresa decide di fare a sua figlia: un regalo di nome Irama. Roberta, questa giovane e forte ragazza, è infatti una sua grandissima fa. Mariateresa vuole ringraziarla per essere stata così forte quando lei ha scoperto di essere molto malata. “Per me è stata come una sentenza di morte”, ha raccontato la donna, che si è ritrovata a fare tutte le cure difficili del caso ma ha sempre avuto al suo fianco la sua bambina, in quegli anni ancora minorenne. È infatti il 2018 quando Mariateresa scopre di avere un tumore al seno, una diagnosi che arriva come un macigno per la donna il cui primo pensiero va proprio alla figlia: “Ho pensato che l’avrei lasciata da sola”, ha ammesso.

Roberta incontra Irama a C’è posta per te: la sorpresa della mamma

Quando Roberta si ritrova dall’altra parte della busta di C’è posta per te la sua mamma, la ragazza non riesce a trattenere le lacrime che scoppiano quando Mariateresa porta a galla tutti i suoi sentimenti. “Grazie perché se non c’eri tu mi sarei persa! Sei stata la mia cura, tu sei la mia salvezza” dichiara Mariateresa a C’è posta per te. E ancora continua: “Tante volte mi sono sentita in colpa per la malattia, una mamma dovrebbe proteggere i propri figli e non il contrario!” Così si dice orgogliosa di lei: “Sei straordinaria, sei una figlia eccezionale e sono fiera di te!” Dopo queste bellissime parole, per Roberta arriva un’altra bellissima sorpresa: il suo cantante preferito, Irama.



