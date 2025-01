Mariavittoria Minghetti si sfoga in diretta al Grande Fratello: “Non mi sono sentita accettata”

Momento di crollo per Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello. La gieffina si è lasciata andare alle sue insicurezze durante una chiacchierata con Shaila Gatta, alla quale ha confessato di non amarsi e di sentirsi sempre sbagliata. “Ogni gesto che faccio, ogni pensiero che faccio lo metto in discussione, mi analizzo. – ha spiegato Mariavittoria – Tante volte mi do addosso, è come se fossi sempre io la più grande nemica di me stessa.”

In questo, il fidanzato Tommaso Franchi cerca di spronarla: “Tommaso mi guarda in faccia e mi dice: ‘Ti ami?’ e io non riesco a dirlo, lo dico a lui e non a me stessa. – ha spiegato ancora la gieffina, spiegando come questa situazione dipenda anche dal rapporto che ha con i suoi parenti – Tante volte a casa non mi sono sentita accettata e magari questa mancata accettazione a casa io l’ho traslata su me stessa.”

Shaila Gatta sprona Mariavittoria: “Sei importante, accetta le tue fragilità”

Shaila Gatta ha allora cercato di incoraggiarla ad accettare queste debolezze, facendone poi la base per una sua rinnovata forza. “È molto importante riconoscere di non essere perfetti e di non essere robot. Quindi, il tuo occupare tempo qui dentro risolvendo i problemi degli altri, accollandoti dei pesi che non sono tuoi, ingigantisce il tuo peso primario, che è il fatto che tu non accetti te stessa.” La ballerina ha sottolineato come anche Tommaso sia importante in questa situazione: “Ma tu sei importante, più di tutto, anche di Tommaso. Lui è qui per farti vedere che puoi essere migliore di quello che pensi di essere. Devi riconoscere di essere fragile, solo così troverai la forza per affrontare questo incubo che ti porti dentro”.