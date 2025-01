Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, ma nel frattempo arrivano delle confessioni shock da parte di Shaila Gatta mentre era fuori in giardino attorniata dai suoi soldati e da una Zeudi Di Palma che ormai sembra aver preso una strada diversa da quella di Helena. Ma cosa ha detto l’ex velina? “La verità è che a Javier piaccio ancora io, ma non lo ammette”.

“Guarda caso ci sono sempre dei problemi in tutte le persone che incontra” ha rincarato la dose Shaila Gatta su Javier Martinez, “ma si faccia una vita e non rompa gli zebedei alle donne. Io penso da mesi che sia moscio. Non ha digerito il palo. Ho scelto il carisma”. In tutto questo i presenti non hanno detto nulla, soprattutto Zeudi che ha sempre sbandierato il suo bene immenso nei confronti della modella brasiliana.

Ma Shaila Gatta non ne ha avuto solo per Javier, ma anche per Helena Prestes, la sua eterna rivale. Ha definito entrambi “orgogliosi e presuntuosi” che sono soliti prendere in giro le persone e che stanno ancora a fare i triangoli come se le persone non li avessero già sgamati. “Fanno ridere i polli” ha concluso, prima di lanciare la bomba: secondo lei il pallavolista è ancora interessato a lei nonostante siano passati quattro mesi e prende in esame la nomination che ha fatto durante la scorsa puntata, quando le ha ricordato che il moscio le è piaciuto prima di preferire Lorenzo Spolverato.

In confessionale Alfonso D’Apice ha dichiarato che non crede che Javier sia ancora interessato a Shaila e soprattutto non porta rancore nei suoi riguardi. Per Chiara Javier non ha mai dimenticato del tutto Shaila. Zeudi Di Palma, invece, ha confessato che l’ex velina sta cercando di farle aprire gli occhi su Helena anche se le sue opinioni sono troppo estremizzate. “Io non spunto nel piatto dove ho mangiato” ha aggiunto, anche se ciò che ha detto in questi giorni va in contraddizione con quanto affermato. Su Javier ha assicurato che ha superato l’interesse per Shaila a differenza di Helena “che non credeva che tra lei e Javier ci fosse solo dell’amicizia”.