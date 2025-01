Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi inseparabili al Grande Fratello

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi non solo non si nascondono più ma sono anche sempre più uniti. Dopo i dubbi che hanno più volte spinto Mariavittoria ad allontanarsi, tutto sembra procedere a gonfie vele tra la 31enne e l0idraulico 24enne che non si è mai arreso riuscendo a conquistare il cuore della dottoressa. Negli ultimi giorni, Mariavittoria sembra aver superato le proprie paure e, nonostante qualche discussione con Tommaso causata so

I baci prattutto dalla gelosia di lui, sembra decise a viversi la storia con Tommaso che riesce a regalarle le uniche gioie della casa. La Minghetti, infatti, dopo quasi quattro mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha più volte ammesso di essere stanca e di non avere più voglia di partecipare alle varie dinamiche della casa.

Diversamente dai primi mesi, infatti, ha scelto di trascorrere il proprio tempo con pochi amici tra cui ci sono Jessica, Shaila e Lorenzo e, soprattutto, con Tommaso con cui trascorre la maggior parte della giornata lasciandosi andare anche a dolci momenti.

I baci di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi

Sono lontani i tempi in cui Mariavittoria e Tommaso si nascondevano per baciarsi e viversi la storia che, giorno dopo giorno, sta crescendo sotto l’occhio vigile delle telecamere del Grande Fratello. La prova arriva da un momento in cui i due, solo in piscina, si lasciano andare alla passione baciandosi liberamente senza pensare alla presenza delle telecamere.

Il sentimento tra i due inquilini sta crescendo sempre di più e la stessa Mariavittoria ha ammesso che si sta innamorando e che ha voglia di trascorrere del tempo proprio con Tommaso. Tenere effusioni tra Tommaso e Mariavittoria che si stanno finalmente godendo la loro storia.