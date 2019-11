Marica Pellegrinelli e Charley Vezza in vacanza/ “Pronti ad avere un figlio”: scoop!

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza fanno davvero sul serio. Quello tra la modella e l’imprenditore non può più essere definito un semplice flirt ma una vera e propria storia d’amore. Infatti, come svela Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, la coppia si è regalata una romantica vacanza nelle Langhe. L’ex compagna di Eros Ramazzotti, e mamma di due dei suoi figli, e il rampollo torinese sono più innamorati che mai e, come svela la fonte, sono stati ospiti di Umberta Beretta, nota dama dei salotti internazionali e amica di famiglia di Vezza, per la precisione migliore amica di Sandra, mamma di Charley. Insieme agli amici, la coppia ha trascorso alcuni giorni nella suggestiva location come testimonia il settimanale anche con qualche scatto che vede l’intero gruppo insieme.

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, figlio in arrivo?

Si tratta però solo di una piccola parte del gossip scoppiato nelle ultime ore sulla coppia. Infatti, stando a quanto svela Dandolo, Marica Pellegrinelli e Charley Vezza avrebbero già nei loro piani quelli di avere un figlio. Infatti si legge “sono già pronti a mettere su famiglia, dicono i gossip milanesi. Sarà vero? Le voci si inseguono numerosi per i salotti della Milano bene. E anche quelli della Torino bene.” Chiaramente parliamo di gossip che, al momento, non trovano alcuna conferma dai diretti interessati. Intanto pare che un passo in avanti sia stato realmente fatto: secondo le indiscrezioni, dopo una iniziale diffidenza, sembra che la Pellegrinelli sia stata finalmente accettata da Sandra Vezza, madre di Charley. Difficoltà, dunque, tutte superate?

© RIPRODUZIONE RISERVATA