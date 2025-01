Donatella Rettore e Rita Pavone, lo scontro di fuoco a Ora o mai più 2025: cosa si sono dette

A Ora o mai più 2025, le giudici più temute sono senza dubbio Donatella Rettore e Rita Pavone. Tra le due stasera c’è stata una piccola bagarre dopo il voto a Valerio Scanu che ha cantato “Fortissimo” con intensa passione dopo una settimana di prove con la sua coach e giudice speciale a fianco. Particolarmente apprezzato è stato il look di Valerio Scanu di stasera 18 gennaio 2025, che si è presentato con una giacca luccicante e una parvenza più trasandata, per sembrare “più spettinato”, come hanno voluto i fan dalla scorsa puntata.

La loro esibizione è stata appassionante e commovente, ma qualcuno ha avuto qualcosa da dire. Donatella Rettore, che ha smontato Matteo Amantia e Alex Britti, si è messa in un brutto guaio: “Sentivo Rita fortissima ma non ho sentito Valerio Scanu“, ha detto. Subito Rita Pavone è intervenuta: “Se tu non hai sentito le note alte che ha fatto mettiti un Amplifon, ha preso le note acute!“. Marco Liorni ha cercato di spegnere il dibattito dicendo che forse Donatella Rettore non sentiva bene le due voci nelle cuffie, ma Rita Pavone è riuscita a lanciare una stoccata tremenda alla collega… Si vendicherà?