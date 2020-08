Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono tornati insieme?/ “Si sono ritrovati e…”

Marica Pellegrinelli torna al centro del gossip. L’ex moglie di Eros Ramazzotti, dopo la fine del matrimonio col noto cantante, ha avuto una storia d’amore con l’imprenditore Charley Vezza. Una passione scoppiata la scorsa estate ma che qualche mese fa sembrava essersi arrestata in modo definitivo. Tant’è che per la modella si è parlato di nuovo flirt, stavolta con il modello Paul Ferrari. L’ultimo servizio del settimanale diretto da Alfonso Signorini sembra però annunciare ben altre novità. Dopo averla paparazzata in compagnia del calciatore Marco Borriello, ha infatti ipotizzato che in realtà la Pellegrinelli sia ancora legata a Vezza, cosa che sarebbe confermata dal fatto che i due si sarebbero incontrati e avrebbero iniziato nuovamente a frequentarsi.

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza: ritorno di fiamma

Ecco quanto scrive il settimanale di Signorini: “Marica e Charley hanno ripreso la loro frequentazione. Complice questa strana estate, i due hanno abbandonato la loro “isla”, il loro buen retiro a Ibiza, e si sono rinchiusi e ritrovati all’Argentario, a Villa Talamo.” Così aggiunge: “Insieme con la coppia c’erano gli amici di sempre. Marica ha scattato anche una campagna fotografica e Charley non si è mai allontanato dalla sua fidanzata.” Insomma, tra Charley e Marica sarebbe tornato il sereno dopo settimane di separazione che sembravano confermare la fine della loro storia d’amore. La calda stagione è invece riuscita a far tornare il sereno anche nei loro cuori.



