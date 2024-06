Marika Abbonato: “Daniele Paudice è sempre stato ambiguo”/ “L’ex Uomini e Donne rompe il silenzio e…

Marika Abbonato e la delusione per la scelta di Daniele Paudice

Marika Abbonato, la non scelta di Daniele Paudice, torna ad esprimere la propria delusione per come si è concluso il suo percorso come corteggiatrice di Uomini e Donne. Sulle pagine del magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, Marika ha ammesso di stare bene, di aver superato facilmente la scelta di Daniele anche se alcuni atteggiamenti dell’ex tronista non le sono piaciuti totalmente. “In fondo bene sto bene… io non la chiamerei delusione, perché il tempo trascorso insieme è stato troppo poco. Ma ci sono rimasta male: verso la fine del percorso avevo cominciato a sciogliermi, mi stavo affezionando. Devo dire che un po’ me l’aspettavo… Ma la vita va avanti, ho conosciuto una bella persona ed è andata come doveva andare”, ha spiegato Marika.

Concluso il percorso a Uomini e Donne, Marika svela cosa ha fatto subito dopo la registrazione dell’ultima puntata: “Dopo la scelta di Daniele sono partita immediatamente dopo la scelta, non sono rimasta per la notte a Roma. Appena arrivata a casa ho dormito molto, perché arrivavo da due giorni quasi senza sonno. Ma questo è il mio motto: non c’è nulla che un buon sonno non possa ripa-rare. Ovviamente ne ho parlato con le mie amiche“, ha aggiunto.

Marika Abbonato: cosa pensa di Daniele Paudice

Marika Abbonato è sempre stata consapevole della preferenza di Daniele Paudice per Gaia Gigli. Tuttavia, sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, Marika spiega di aver trovato Daniele, in alcuni momenti, “ambiguo, non faceva capire cosa provasse. Fino alla fine è stato molto indeciso, e questo non mi piaceva particolarmente. Nell’ultima esterna Daniele si era commosso stando con me, poi due giorni dopo ha scelto un’altra. Però ci sono stati momenti in cui ho creduto sarei stata io la scelta: quando ha organizzato l’esterna nella spa, quando ha affermato che con me si sentiva meglio”.

Infine, Marika svela alcuni lati del suo carattere che non tutti sono riusciti a comprendere durante Uomini e Donne: “Qualcosa che sicuramente nessuno ha compreso di me è che posso sembrare una ragazza impostata, a cui non interessa nulla, ma in realtà sono proprio l’opposto. Fragile, sensibile, emotiva e di questo me ne faccio una colpa: non mi sono aperta molto, non sono riuscita a far trasparire le mie emozioni e per questo temo di non essere stata capita”.











