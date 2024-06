Daniele Paudice e Gaia Gigli dopo Uomini e Donne/ “Ecco come procedono i primi giorni da fidanzati”

Uomini e Donne, Gaia Gigli confessa: “Daniele Paudice è gentile e premuroso con mio figlio Diego”

Sono una delle ultime coppie nate all’interno di Uomini e Donne ed adesso Daniele Paudice e Gaia Gigli in una lunga intervista concessa a Uomini e Donne Magazine hanno rivelato cos’è successo dopo la scelta ad Uomini e Donne e come stanno vivendo questi giorni ricchi di emozioni e felicità. Innanzitutto l’ex corteggiatrice ha premesso di essere sempre stata convinta che non sarebbe stata lei la scelta e poi invece quando ha avuto il suo lieto fine con Daniele Paudice ha subito avvisato familiari e amici.

Gaia Gigli e Daniele Paudice si conoscevano prima di Uomini e Donne?/ Silenzio rotto: "Ecco la verità"

Nel dettaglio, Gaia Gigli ha confessato: “È stato strano per entrambi, ma ci siamo trovati subito a nostro agio. Abbiamo parlato molto… e riso tanto.” E poi ha aggiunto com’è il rapporto tra Daniele Paudice ed il figlio Diego: “È molto gentile e premuroso nei suoi confronti e mio figlio lo cerca sempre.” Ed infine ha rivelato: “Il primo giorno e la prima notte che abbiamo vissuto insieme, mi sono svegliata per prima e ho aspettato si svegliasse anche lui, intanto ho preparato la colazione. È stato un momento dolcissimo” La storia d’amore tra Daniele Paudice e Gaia Gigli sta proseguendo a gonfie vele fuori dalle telecamere di Uomini e Donne. La conoscenza continua piano piano in quanto entrambi non hanno nessuna intenzione di bruciare le tappe.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto pronti a partecipare a Temptation Island 2024?/ La verità sulla crisi

Daniele Paudice, come procede la storia d’amore con Gaia Gigli dopo Uomini e Donne: “È energia positiva”

Se Gaia Gigli ha sempre pensato di non essere lei la scelta del tronista, al contrario Daniele Paudice ha avuto le idee chiare sin dall’inizio e da subito ha capito di provare qualcosa per lei. Durante l’intervista al magazine di Uomini e Donne, infatti, ha confessato: “Dal primo momento in cui ho visto Gaia ho percepito un’energia positiva. Sicuramente dopo il nostro primo bacio ho iniziato a pensarla in modo diverso. Poi, l’ultima giornata trascorsa insieme mi ha dato la conferma che era lei quella che volevo. Gaia non è solo una dura. Ha tanti lati sensibili.”

Raffaella Mennoia: "Ho avuto gravi problemi fisici e psicologici per diagnosi medica errata"/ Racconto choc!

Parole al miele ha avuto anche per il piccolo Diego, il figlio di Gaia: “Lo sento quasi tutti i giorni, quando chiamo Gaia. È un bambino dolce, solare, e gli voglio già bene.” Daniele Paudice e la sua fidanzata Gaia Gigli sono stati ospiti di recente a Verissimo dove hanno parlato del loro amore rivelando di aver intenzione di allargare la famiglia. Nelle scorse ore, invece, Gaia Gigli ha rotto il silenzio sulle ultime indiscrezioni: si conoscevano prima di Uomini e Donne?











© RIPRODUZIONE RISERVATA