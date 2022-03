“Marilyn” di Warhol all’asta per 200 mln/ Sarà dipinto XX secolo più caro di sempre

Si sta per scrivere la storia: uno degli iconici ritratti pop dell’attrice Marilyn Monroe realizzati da Andy Warhol sarà messo all’asta da Christies a maggio, la base di partenza è di 200 milioni di dollari. Il dipinto, infatti, è destinato a diventare l’opera d’arte del Ventesimo secolo più costo mai venduto all’asta.

Come riportato da Adnkronos, il dipinto “Shot Sage Blue Marilyn” sarà offerto tra poco più di un mese a New York. L’opera è stata consegnata dalla Fondazione Thomas e Doris Ammann di Zurigo e gli incassi saranno destinati a beneficio dell’ente, che si occupa di bambini attraverso programmi di assistenza sanitaria ed educativa.

“Marilyn” di Warhol all’asta per 200 milioni

Un’opera che incarna il senso di bellezza della celebre attrice e che rimarrà nella storia sia per il valore artistico che per quello economico. Il dipinto del 1964 misura 101.6 x 101.6 cm fa parte della lunga serie di ritratti targati Warhol dedicati a Marilyn Monroe ed è basato sul celebre fotogramma pubblicitario originale per il film “Niagara”, diretto da Henry Hathaway. Come ben sappiamo, l’artista creò una serie di serigrafie dell’amata interprete con riproduzioni del suo volto più volte in colori brillanti. Nel 1964 sviluppò una tecnica più raffinata e dispendiosa che divenne un punto di riferimento nel mondo dell’arte, talmente impegnativa che decise di non farvi più ritorno.

Il ritratto messo all’asta da Christies isola Marilyn Monroe, la persona e la star, con un semplice sorriso enigmatico che rimanda a un’altra donna che ha scritto la storia, ovvero la Monna Lisa di Leonardo da Vinci. Appuntamento a maggio, dunque, per l’attesa asta, dove probabilmente si stilerà anche un altro record: sarà l’evento filantropico con il più alto incasso dalla vendita del catalogo ‘The Collection of Peggy and David Rockefeller’ nel 2018.

Alex Rotter, presidente di Christies, ha spiegato: “Marilyn di Andy Warhol è l’apice assoluto del pop americano e la promessa dell’American Dream che racchiude ottimismo, fragilità, celebrità e iconografia tutto in una volta […] È categoricamente uno dei più grandi dipinti di tutti i tempi e un’opportunità unica per presentare questo capolavoro pubblicamente all’asta”.

