MARINA ABRAMOVIC: “IO SATANISTA? VERGOGNATEVI”/ “Sono un’artista, basta molestarmi”

L’artista Marina Abramovic, famosa performer internazionale, sta vivendo in questi giorni un turbinio di accuse che l’hanno lasciata a bocca aperta. La Abramovic è stata accusata addirittura di essere una satanista, o comunque di essere collegata a pratiche oscure a causa di un video pubblicato su YouTube. Marina Abramovic è stata costretta alla rimozione del video con le critiche partite da un blog di estrema destra, Infowars, che ha citato anche episodi del passato, con la Abramovic che è stata di aver realizzato nell’ottobre 2016 delle “ricette sataniche” nel video di una cena tra amici intitolato “Spirit Cooking“. E il video promozionale organizzato in collaborazione con Microsoft ha di nuovo scatenato Infowars, che se l’è presa anche con la stessa Microsoft accusando l’azienda di Bill Gates di lavorare con una “strega, un’artista di magia nera nonché un individuo luciferino.” Lo sdegno di Marina Abramovic non si è fatto attendere, con la performer che ha chiesto di ritirare immediatamente le accuse. “Sono un artista, non un satanista. Lasciatemi in pace.”

MARINA ABRAMOVIC, PROSSIMA PERFORMANCE DA CHRISTIE’S

Marina Abramovic ha definito le accuse ricevute “assurde affermazioni” che l’hanno destabilizzata: “Devo aprire il mio cuore. Voglio davvero chiedere a queste persone: potete fermarvi a questo? Potete smettere di molestarmi? Non vedete semplicemente che questa è solo l’arte che faccio da 50 anni nella mia vita?” L’artista ha spiegato al New York Times di essere ormai da un lustro nel mirino dei cospirazionisti, ma di non credere che la cosa sarebbe andata così avanti, arrivando a ricevere minacce di morte almeno tre volte al giorno tramite e-mail, minacce che sono state estese anche agli organizzatori delle sue mostre, come quelli della Royal Academy di Londra e della Bavarian State Opera di Monaco. Il video che ha scatenato le accuse di satanismo e rimosso su iniziativa di Microsoft annunciava un’asta speciale organizzata da Christie’s a Londra il prossimo autunno, dove Marina Abramovic sarà protagonista di una performance di 19 minuti in cui permetterà ai suoi fans di sperimentare “l’assenza materiale“. Concetti sin troppo astratti per chi ha iniziato a molestarla dandole della strega, fino a farla pubblicamente sbottare.



