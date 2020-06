Marina Balmasheva influencer incinta del figliastro/ “Basta nascondermi, ci sposiamo”

Pubblicità

Marina Balmasheva è una influencer russa di 35 anni con quasi mezzo milione di follower su Instagram ma il suo nome è finito in queste ore su tutti i principali quotidiani del mondo per una storia alquanto bizzarra. A raccontare la sua storia è stato il Daily Mail riprendendo quanto scritto dalla stessa star russa che, proprio per via delle sue recenti dichiarazioni è stata defollowata da molti suoi fan. Il motivo? La confessione di essere incinta del figliastro di 15 anni più giovane, il ventenne Vladimir. Dopo essere stata sposata per 10 anni con il padre del ragazzo, il 45enne Alexey, ha divorziato accorgendosi di essersi innamorata del figliastro con il quale sta vivendo ora una felice relazione amorosa. I due aspettano un bambino. A renderlo noto il test di gravidanza condiviso via social e con il quale ha dato il lieto annuncio ai follower, mostrandosi felice insieme a Vladimir. Marina ha spiegato di essere incinta di 4 settimane ed ha ammesso di aver deciso di sposarsi proprio in vista della nascita del loro primo bambino. “Sono stanca di nascondermi. Nella vita tutto è possibile. Sono incinta di quattro settimane e sì, ecco perché abbiamo deciso di sposarci”, ha scritto sui social.

MARINA BALMASHEVA INFLUENCER INCINTA DEL FIGLIASTRO: PROTESTE SOCIAL

La notizia di Marina Balmasheva incinta del giovane figliastro ha scatenato delle reazioni discordanti. Alcuni follower hanno continuato a seguirla con affetto augurando alla coppia “felicità e salute”, mentre altri, infastiditi dalla notizia, hanno smesso di seguirla. Secondo quanto scrive BlitzQuotidiano, Marina proviene dalla regione della Russia occidentale di Krasnodar Krai e durante il precedente matrimonio con il padre del figliastro avrebbe adottato cinque figli. Lo scorso 6 maggio aveva pubblicato una foto (in fondo all’articolo) che però aveva fatto indignare molto suoi follower. Si trattava di un “prima e dopo” con il suo Vladimir. Nella prima foto lei aveva 22 anni e lui appena 7, mentre nella seconda, attuale, lui ne ha 20. “So che alcuni ci criticheranno e altri ci sosterranno, ma siamo felici e desideriamo che lo siate anche voi”, aveva scritto l’influencer ma in tanti avevano smesso di seguirla in massa. Nel frattempo Marina sostiene di essere molto innamorata del ventenne e insieme, oltre al bambino che porta in grembo, stanno crescendo tre dei fratelli di Vladimir.





