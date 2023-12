Marina Berlusconi “Mediaset non è in vendita”/ “De Benedetti non ne azzecca una: livore e invidia per Silvio”

MARINA BERLUSCONI ATTACCA DE BENEDETTI: “MEDIASET NON È IN VENDITA”

Dopo la lunga intervista concessa da Carlo De Benedetti a “Il Foglio” per qualche ora le voci sul futuro “incerto” di Mediaset si erano sparse tanto da costringere la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, ad una netta e perentoria risposta: «Mediaset non è in vendita». Con una nota affidata all’ANSA la primogenita del Cavaliere, scomparso lo scorso 12 giugno 2023, risponde per le rime alle dichiarazioni dello storico rivale in impresa CDB.

Eredità Silvio Berlusconi, patrimonio immobiliare in vendita?/ Ville e residenze da 800 milioni sul mercato

«È vero che Mediaset non è in vendita, ed è vero che sono innamorata di mio padre. Non potrebbe essere diversamente, per il grande papà e il grande uomo che è stato», spiega Marina Berlusconi nella nota che non nasconde diversi passaggi “piccati” contro De Benedetti. «Si permette di farneticare sul futuro di Mediaset e sui motivi per cui non abbiamo alcuna intenzione di metterla in vendita. Voglio rassicurarlo: ciò che ci guida nelle nostre scelte per le società del gruppo è innanzi tutto la loro solidità, le strategie chiare, le ottime prospettive per il futuro e il fatto che (a differenza di quelle dell’Ingegnere) sono molto ben gestite», sottoscrive la presidente di Fininvest.

Berlusconi, tentata truffa sull’eredità/ Falso testamento per incassare 20 milioni: imprenditore nei guai

COSA AVEVA DETTO DE BENEDETTI E COME MARINA BERLUSCONI LO “STANA”

Dopo aver attaccato a muso duro gli Elkann, responsabili – secondo lui – dei profondi cambiamenti avvenuti nel Gruppo GEDI-Repubblica, fondato da Carlo De Benedetti, l’Ingegnere 89enne aveva dedicato un pensiero “velenoso” all’azienda del suo più acerrimo rivale negli scorsi decenni. «Marina è innamorata di suo padre, ha sempre avuto una sorta di venerazione per lui. Marina sa benissimo che Mediaset è vecchia, che non reggerà la concorrenza delle grandi piattaforme internazionali come Netflix. Eppure non vende perché quella è la creatura di suo papà», sottolinea l’Ing. De Benedetti.

Silvio Berlusconi iscritto al Famedio/ Il nome del Cavaliere nel “Pantheon” dei più grandi milanesi

Da qui la decisione di Marina nel voler rispondere pubblicamente, non tralasciando qualche piccola “frecciata” lanciata contro lo stesso fondatore di “Repubblica” e poi del quotidiano “Il Domani”: «De Benedetti dice due cose giuste, il che, rispetto al suo solito, mi pare già un record, visto che non ne ha mai azzeccata una, nell’impresa, così come nella politica. Peccato che tutto il resto sia completamente campato per aria». Contro l’editore e imprenditore De Benedetti, la figlia di Berlusconi parla della rivalità storica tra Carlo e Silvio: «La verità resta quella di sempre: per gran parte della sua lunga esistenza, l’Ingegnere non ha fatto altro che invidiare mio padre. Lo si capisce, purtroppo, dal livore acido con cui ne parla perfino oggi, che non c’è più». Marina Berlusconi nella nota conclude dicendo che da ben 50 anni De Benedetti si ripete «come un disco rotto», sempre «denigrando Silvio Berlusconi», che tra l’altro ora «non può nemmeno difendersi». L’ipotesi che per Marina diventa certezza è che De Benedetti contro Berlusconi dimostrerebbe tutto il suo cruccio storico, «Silvio rappresenta tutto quello che lui avrebbe sempre voluto essere senza mai riuscirci, come imprenditore, come politico e come padre».











© RIPRODUZIONE RISERVATA