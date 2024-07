Prossima al suo quarantesimo compleanno, Barbara Berlusconi si sta godendo una super vacanza insieme al fidanzato e al suo ex. Prima figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, la splendida Barbara si trova in Sardegna insieme a Lorenzo Guerrieri, storico compagno, i figli e i fratelli Eleonora e Pier Silvio. A paparazzarli è stato il settimanale Chi, che li ha immortalati in nella località esclusiva di Porto Rotondo, dove la famiglia Berlusconi ha una casa vacanze enorme, Villa Certosa. Nelle foto si vede Barbara Berlusconi indossare uno sgargiante costume rosso che esalta le sue forme e il suo fisico scolpito da ventenne. Nel totale relax della terra sarda non sono mancate le “coccole” con il suo Lorenzo, anche in presenza del suo ex: in vacanza c’è anche il primo compagno, il trentacinquenne Giorgio Valaguzza, che con lei ha avuto i due figli maggiori.

Insieme a loro anche Luigi Berlusconi con i figli Tommaso Fabio ed Emanuele Silvio e la moglie Federica Fumagalli. Insomma, la famiglia riunita al completo con un buon rapporto da parte di entrambi i genitori separati, che continuano a vedersi e frequentarsi per il bene dei figli avuti insieme. L’amore con Lorenzo è nato nel 2013, dopo una breve liaison di Barbara Berlusconi con un calciatore, finita poi malissimo. Lui, imprenditore immobiliare brianzolo, ha un curriculum incredibile: si è laureato alla Bocconi e prima di mettersi in proprio ha lavorato per lungo tempo in un’enoteca, luogo dove si sono incontrati e innamorati per la prima volta. Entrambi hanno poi avuto tre figli: Leone, nato nel 2016, Ettore Quinto nel 2021 e Francesco Amos, nato nel 2018.

Barbara Berlusconi, la carriera e l’inizio in Fininvest appena dopo il diploma

Primogenita dei tre figli dell’ex cavaliere, Barbara Berlusconi è sempre rimasta fuori dal gossip, dato che non ha mai amato apparire troppo sui social media e in tv. Sin da giovanissima è stata inserita nell’azienda di famiglia dove ha imparato il mestiere di imprenditrice grazie al padre Silvio, che l’ha introdotta in Fininvest prestissimo, nel 2003 insieme agli altri fratelli. Non tutti sanno che Barbara Berlusconi è nata in Svizzera, precisamente ad Arlesheim nel lontano 1984 e nel 2023 ha festeggiato i 20 anni come consigliera amministrativa della società Fininvest Spa. A soli 19 anni, infatti, si è buttata subito nel mondo del lavoro dopo essersi diplomata al liceo classico.

Ma non è finita qui! Parallelamente al lavoro in azienda, Barbara Berlusconi si è anche laureata nel 2010 in filosofia con il massimo dei voti all’università del San Raffaele, subito dopo essere diventata mamma di Alessandro ed Edoardo, i due figli avuti con l’ex Giorgio Valaguzza. Oggi Barbara è una donna felice che si dedica completamente alla famiglia e al suo fisico: alcuni rumor hanno spifferato che ogni tanto è ricorsa a qualche ritocchino di chirurgia estetica, specialmente nel viso.