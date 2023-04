Marina Calderone/ “Nuovo Rdc? Amplieremo le categorie che ne hanno diritto”

Dal reddito di cittadinanza ai sussidi, mesi intensi per la ministra Marina Calderone. Intervistata dal Corriere della Sera, la titolare del Lavoro e della Politiche Sociali ha spiegato di affrontare ogni problema con equilibrio e lungimiranza, ricordando che a ogni dossier corrispondono diritti, tutele, futuro di milioni e milioni di famiglie.

Uno dei passaggi più importanti riguarda la gestione del sistema pensionistico, Marina Calderone è netta: “La riforma del sistema pensionistico abbraccia le competenze di più dicasteri e non solo di quello del Lavoro. La sostenibilità del sistema è un tema centrale e richiede attente valutazioni sulle risorse da impiegare e sui percorsi da attivare. A questo proposito, per la valutazione dell’incidenza della spesa previdenziale e assistenziale, abbiamo ricostituito l’Osservatorio per la spesa previdenziale che avrà il compito di elaborare analisi e proposte da condividere con il Parlamento e le Parti Sociali”.

Il punto della ministra Marina Calderone

Per quanto riguarda i giovani, la ministra ha spiegato che nel prossimo decreto lavoro ci sarà un intervento pensato al loro ingresso nel mondo del lavoro attraverso l’agevolazione dell’incrocio tra domanda e offerta e incentivando le aziende ad assumerli: “Ma c’è da intervenire anche sull’apprendistato, che è necessario funzioni meglio per essere utile”. Marina Calderone ha poi parlato delle modifiche al reddito di cittadinanza, smentendo presunte riduzioni della platea dei beneficiari: “Tutt’altro. Si tratta di interventi frutto di una visione globale, quindi vanno valutati tutti assieme quando saranno ufficiali. Posso certamente dire che l’obiettivo è di non escludere nessuno dalle iniziative dello Stato che devono però mirare non all’assistenza fine a sé stessa, ma a far lavorare il maggior numero di persone. L’errore in passato è stato quello di volere gestire con la stessa misura politiche passive e attive”. Il governo pensa anzi di ampliare la platea dei nuclei familiari in condizioni di fragilità, a partire dai malati molto gravi: “Sul fronte politiche attive stiamo creando le condizioni affinché i disoccupati trovino occupazione nei posti di lavoro che in Italia ci sono. Basta fare un giro per le nostre città per vedere gli esempi di come la ricerca di personale è diffusa su tutto il territorio nazionale”.

