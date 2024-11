A partire dal 18 dicembre la piattaforma Siisl è accessibile ai cittadini stranieri e italiani che decidono di iscriversi spontaneamente e partecipare attivamente alla ricerca di un impiego. Fino a quella data l’iscrizione veniva inoltrata d’ufficio soltanto per chi avesse già ricevuto l’approvazione della Dis-Coll e Naspi.

L’acronimo di Siisl sta per “Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa”. Si tratta di una piattaforma che viene gestita dall’ente previdenziale italiano e di cui è a capo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Al suo interno è possibile trovare lavoro o conseguire corsi di formazione.

Piattaforma Siisl: cosa cambia dal 18 dicembre 2024?

A partire dal 18 dicembre 2024 la piattaforma Siisl sarà accessibile anche a cittadini stranieri e italiani che volontariamente vogliono cercare un impiego. Il funzionamento è piuttosto semplice, una volta eseguita l’iscrizione e aver effettuato l’accesso, l’interessato dovrà caricare il proprio CV nell’apposita area.

Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ricordato che i datori di lavoro possono inserire le posizioni aperte per trovare gli utenti correlati alla ricerca per un determinato impiego. A far incrociare le domande e l’offerta ci penserà l’intelligenza artificiale, il cui algoritmo studia l’interesse del “candidato perfetto”.

L’algoritmo – ricorda Marina Calderone – è stato studiato per rispettare nel pieno delle regole il trattamento dei dati personali e la normativa GDPR.

Gli obiettivi

Marina Calderone crede fermamente che la piattaforma Siisl possa essere un ottimo strumento per incentivare e migliorare il lavoro. Grazie all’AI, alla ricerca attiva dei candidati e alle offerte formative e di occupazione pubblicate dalle aziende, il Ministro è fiducioso di poter raggiungere gli obiettivi prefissati.

La sfida è – con una singola piattaforma e la collaborazione dei datori di lavoro – di poter contrastare la disoccupazione con un sistema unico, digitale e a copertura nazionale, per facilitare la ricerca di un lavoro o anche di un corso di formazione.