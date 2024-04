Marina chi è la moglie di Sigfrido Ranucci e i figli Giordano, Michela ed Emanuele/ Il primo incontro…

Marina, Giordano, Michela ed Emanuele, moglie e figli di Sigfrido Ranucci: i gioielli più importanti

Quella di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, è una carriera brillante, ricca di importanti premi e riconoscimenti. Tuttavia, il vero tesoro del giornalista è quello che ha nella sua vita privata. Nonostante abbia dedicato quasi tutta la sua vita allo studio, al giornalismo e alle numerose inchieste condotte, Ranucci non ha mai rinunciato alla propria sfera privata riuscendo a costruire una famiglia grande e molto unita con cui affronta anche le conseguenze più difficili del suo lavoro come quella di vivere sotto scorta a causa delle numerose minacce ricevute. Una vita in cui, tuttavia, le gioie più belle arrivano dalla moglie Marina e dai loro tre figli.

Marina e Sigrfido Ranucci sono sposati da molti anni e, insieme, hanno coronato il loro amore mettendo al mondo tre figli: Giordano, Michela ed Emanuele che, esattamente come hanno fatto prima di loro i genitori, hanno trovato o stanno trovando la propria strada professionale.

Cosa fanno la moglie e i figli di Sigfrido Ranucci

Marina e Sigfrido Ranucci si conoscono quando entrambi erano molto giovani: lui aveva 21 anni e lei 17 anni. Dopo tredici anni di fidanzamento, i due si sposano nel 1995. Marina lavorava come ragioniera ma dopo la nascita dei figli decide si lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia. Come detto, dal matrimonio tra il giornalista e sua moglie sono nati Giordano, Michela ed Emanuele.

Il primogenito Giordano è laureato in lettere ed è un insegnante. Michela è specializzata in neuropsicomotricità dell’età evolutiva e si occupa di bambini disabili mentre Emanuele, il terzogenito, sta completando gli studi in giurisprudenza.











