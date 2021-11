Marina Cicogna, da Florinda Bolkan a Benedetta/ “Ho adottato la mia compagna”

Marina Cicogna e la relazione con Florinda Bolkan

Marina Cicogna, o meglio Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata, è la nipote del conte Giuseppe Volpi, fondatore della Mostra d’arte cinematografica di Venezia. Marina Cicogna, oggi 87 anni, è stata legata per 20 anni all’attrice brasiliana Florinda Bolkan, pseudonimo di Florinda Soares Bulcão. È stata la produttrice a scoprire l’attrice nel 1968 e a introdurla nel mondo del jet-set. Parlando della sua omosessualità e della relazione con con Florinda Bolkna, Marina Cicogna ha detto sulle pagine di Elle: “È stato naturale, l’amicizia con una ragazza si trasforma in altro, incontri una persona e succede, nel mio caso era Florinda. Ho molta ammirazione per chi ha dovuto lottare con coraggio, ma per me non ci sono state particolari discussioni, mia madre mi ha visto arrivare a Tripoli con Florinda, era così e basta”. Le due donne sono state insieme per vent’anni, poi la loro storia è finita: “Florinda è molto brasiliana, libera, volatile. Con una bellezza indissolubilmente legata alla giovinezza. Efebica, sensuale, non somigliava a nessun’altra: per lei era quasi impossibile invecchiare bene. Verso i 50 anni ha cominciato a sbandare. Andava, veniva e poi ancora e ancora. Un giorno non è più tornata”, ha raccontato a IoDonna.

Gabriele Lavia e Federica Di Martino/ "Ci siamo sposati per disperazione!"

Marina Cicogna ha adottato la compagna Benedetta

Da trent’anni Marina Cicogna è legata a Benedetta, di 25 anni più giovane, che ha adottato “per garantirle un futuro sereno”. Le due donne si sono conosciute a teatro, dopo la fine della relazione della produttrice cinematografica con Florinda Bolkan. “Benedetta è una ragazza di Modena, che si è laureata a Bologna. Siamo diventate amiche, poi ha iniziato ad aiutarmi in tante cose. Per esempio si occupa di tutto ciò che è tecnologico nel mio lavoro… Ho capito che Benedetta non avrebbe avuto nulla, un giorno, se io non l’avessi adottata”, ha raccontato tempo fa al settimanale Chi. E ha aggiunto: “Per me è importante contare sulla presenza di qualcuno, anche se spesso si finisce con il discutere: non è facile il rapporto con chi ha avuto un’educazione molto diversa dalla tua e appartiene a un’altra generazione. Per fortuna ci sono sempre fiducia e rispetto”. Marina ha descritto la compagna Benedetta come “un leone bambino (è nata a Ferragosto), graffiante e testardo, a volte ferito, a volte entusiasta, con quella naturale eleganza delle ragazze italiane che discendono da chi lavora in campagna”. Benedetta, invece, della “contessa di Cinecittà” ha detto: “Mi ha sempre colpito la sua inesauribile curiosità, la voglia di vivere, il talento per mille cose e la straordinaria capacità di creare intorno a sé un mondo di bellezza!”.

LEGGI ANCHE:

Cielo Pessione e Mauro Trabalza, nipoti Aldo Fabrizi/ "Anna Magnani? Dialogo spinoso"Pierpaolo Pretelli/ "Ballando con le Stelle? Tra una settimana sono libero..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA