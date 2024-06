Marina Di Guardo in affari con la figlia Chiara Ferragni/ Ruolo manageriale: addio a Fabio Maria Damato?

Marina Di Guardo in affari con la figlia Chiara Ferragni

Marina Di Guardo è una presenza importante nella vita delle figlie Chiara, Valentina e Francesca Ferragni che supporta in ogni scelta sia professionale che privata esattamente come sta facendo nell’ultimo periodo con la primogenita Chiara che sta aiutando a superare la fine del matrimonio con Fedez. Secondo alcune indiscrezioni, tuttavia, pare che Chiara Ferragni abbia scelto di appoggiarsi totalmente a mamma marina entrando in affari con lei e affidandole un ruolo di potere all’interno della sua società.

CON IL CUORE NEL NOME DI FRANCESCO 2024, CONCERTO DA ASSISI/ Diretta e cantanti: da Orietta Berti ai Kolors

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, infatti, Chiara Ferragni avrebbe deciso di affidare a mamma Marina un ruolo manageriale all’interno di Sisterhood scegliendo, così, di seguire le orme di Fedez che, nel proprio lavoro, ha sempre avuto al proprio fianco mamma Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana che lo segue come manager sin dall’inizio della sua carriera.

LA COPPIA DELLA PORTA ACCANTO, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA/ Evie ossessionata da Danny, Pete scopre che…

Marina Di Guardo: il ruolo nell’azienda di Chiara Ferragni e il futuro di Fabio Maria Damato

Negli ultimi mesi, dopo il pandoro gate, la vita professionale e privata di Chiara Ferragni è totalmente cambiata al punto che l’imprenditrice ha deciso di circondarsi, anche sul lavoro, di persone di cui si fida totalmente come mamma Marina Di Guardo che, all’interno di Sisterhood avrà ampi poteri decisionali come fa sapere il Corriere della sera: la mamma della Ferragni, infatti, all’interno della holding, potrà assumere e licenziare personale, firmare contratti di qualsiasi tipo, operare sui conti bancari, nominare avvocati e rappresentare la società in giudizio, insomma poteri importanti e di alta responsabilità.

Pierpaolo Pretelli, esordio da attore con ‘Rocky - The Musical’ di Luciano Cannito/ “Sogno che si realizza”

L’arrivo nella holding della mamma di Chiara Ferragni pone un dubbio interrogativo sul futuro di Fabio Maria Damato, storico manager che da anni lavora insieme a Chiara Ferragni e che è stato travolto, insieme all’imprenditrice, dallo scandalo del pandoro gate e, secondo il quotidiano milanese, ci potrebbe essere un «commissariamento» di Fabio Damato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA