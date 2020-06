MARINA EVANGELISTA: “HO UN NODULO ALLA TIROIDE”/ “Ho affrontato la fobia degli aghi”

Pubblicità

Una confessione choc per Marina Evangelista. La protagonista de La Pupa e il Secchione ha pubblicato un lungo video su Instagram nel quale ha raccontato la sua esperienza con l’ago aspirato. Una circostanza difficile che ha vissuto vivere privatamente, Marina infatti è alle prese con un voluminoso nodulo alla tiroide che l’ha portata ad effettuare la procedura per assicurarsi che non ci siano complicazioni. Oltre alla preoccupazione per la sua salute, Marina ha dovuto affrontare anche l’atavica paura degli aghi che ha sempre avuto, sin da quando era piccola, come ha spiegato nel post che ha accompagnato il video su Instagram lungo più di mezz’ora: “Ringrazio davvero di cuore tutto voi per essere stati così presenti ed avermi sostenuta durante questo momento per me difficile da affrontare. Qualcosa che per alcuni é semplice, per altri può essere molto difficile! Grazie a tutti voi. Vi voglio bene,” questo il messaggio che Marina Evangelista ha rivolto agli oltre 176mila followers del suo profilo.

MARINA EVANGELISTI: “FOBIA E PROGETTI FUTURI”

Marina Evangelista ha intitolato il suo post su Instagram “Esami di oggi, la mia fobia e progetti futuri”, perché oltre a spiegare il motivo per cui si è sottoposta all’esame dell’ago aspirato e a raccontare la sua atavica fobia degli aghi, la protagonista de La Pupa e il Secchione ha parlato anche della sua voglia di continuare a vivere il mondo dello spettacolo con nuovi, stimolanti progetti. Marina vive infatti un percorso sul campo che parte da lontano, ha studiato presso l’accademia Internazionale di Tetro e dopo aver conseguito il diploma di attrice e aiuto regista, ha iniziato ad apparire con continuità nel sul piccolo che nel grande schermo, fino alla sopra citata partecipazione a La Pupa e il Secchione al fianco di Paolo Ruffini. Marina è stata una delle concorrenti che ha tratto la maggior popolarità dallo show, ora è stata costretta a un pit stop da motivi di salute ma è convinta di poter tornare rapidamente in pista, valutando anche un nuovo progetto per il cinema che svelerà presto.



