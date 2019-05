Marina Evangelista/ La locusta si infila nel top, Bonolis: “Beato lui” (Ciao Darwin)

Marina Evangelista sfida Giulia Procopio alla prova di coraggio di Ciao Darwin. Paolo Bonolis introduce le difficoltà della prova di coraggio, una prova a suo dire molto pericolosa: “Quella che sta per affrontare è una prova davvero complessa, per cui la invito ad indossare la maschera. Lei andrà all’interno di una teca in cui trova locuste del deserto, che potrebbero portare gravissime infezioni. Vada a prendere le palline senza farsi mordere. Deve farcela signorina, ma faccia ancge attenzione. Attenzione alle locuste. Coraggio. Chiuda la bocca perchè entrano dentro in un attimo”. Marina Evangelista conquista punti, ma deve anche vedersela coi ratti. Bonolis: “Queste due teche sono fattibili, ma nella terza teca troveremo un contenuto mutato. Questo contenuto è molto più pericoloso di quello affrontato dalla sua collega. Si muova lentamente”, la avvisa ancora il conduttore.

Marina Evangelista, prova di coraggio a Ciao Darwin

In quanto a coraggio Marina Evangelista non è messa a male. Certo è che la terza teca fa davvero paura, ci sono dei lucertoloni minacciosi che sembrano volerla mordere. “Stia attenta. E vada via!” urla Bonolis, che poi si complimenta: “Bravissima. Adesso può andare via tranquillamente. La dietro trova lo psicologo”. Una locusta, intanto, si è infilata nel top della concorrente. Bonolis ride: “Ma beato lui!”. Tocca al pubblico votare la migliore della prova: “Scegliete il coraggio dell’Umana o dei Mutanti? …i Mutanti passano in vantaggio grazie alla prova di coraggio!”. Marina Evangelista esce tra gli applausi della sua squadra, mentre Paolo Bonolis dà il via all’attesissima sfilata in intima. La sfida tra le due squadre prosegue.

