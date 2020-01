Marina Evangelista/ Sbaglia la tabellina del 9, ma… (La Pupa e Il Secchione)

Marina Evangelista è una delle pupe della nuova edizione de La Pupa e Secchione e viceversa, il reality show condotto da Paolo Ruffini su Italia 1. Durante la prima puntata la modella si fa subito notare sin dal primo filmato in auto dove, in compagnia delle altre pupe, rivela: “per me deve essere profumato”. Poi è la volta dell’incontro con i secchioni che vede Marina “folgorata” dal game designer Dario Massa; mentre tutte le altre pupe lo giudicano “male” per il suo aspetto e per il suo look, la modella non ha alcun dubbio: è lui il suo secchione. Così rivolgendosi alle altre pupe dice: “se non ci restate male lo prenderei io” correndo verso il secchione. Una scelta che la bella Marina ha fatto con grande convinzione correndo direttamente da lui. Durante la prima puntata poi la modella si è dovuta confrontare anche con le prima prova del programma: quella dell’interrogazione. A Martina viene chiesta la tabellina del 9: parte bene, ma poi va in agitazione e comincia a sbagliare. “Aspetti mi sono persa” dice Marina alla maestra, ma in quel frangente Dario commette un errore: suggerisce alla pupa facendo arrabbiare non poco il conduttore Paolo Ruffini. La coppia però dimostra grande affiatamento e complicità durante la prova finale di “riconosci la pupa” che vede Dario Massa riconoscere subito le forme della sua pupa.

Marina Evangelista: la pupa modella, attrice e ballerina

Marina Evangelista è una delle Pupe scelte per il programma di Italia 1, La Pupa e Il Secchione e Viceversa. Non è la prima volta in TV per lei, visto che ha già partecipato ad una delle puntate di Ciao Darwin ma questa volta sarà protagonista per l’intera stagione, avendo magari un pass per entrare in televisione come attrice, visto che prima di essere presa nel programma lavorava come assistente di regia e attrice. Per ora si tratta solo di un sogno, anche se ha già trovato spazio in teatro e nel cinema, dove ha debuttato in Loro 1 e 2 di Paolo Sorrentino La Evangelista è anche ballerina, così come scrive nella sua biografia sui social. Ora la vedremo alle prese con questa nuova avventura, che sarà per lei un modo per farsi conoscere dal pubblico a casa e riuscire a conquistare il cuore dei telespettatori.

