Marina, fidanzata Antonio Zequila/ Gesto d’amore al GF VIP, lui annuncia: “La sposo!”

Nonostante le brutte notizie ricevute nelle ultime ore che riguardano il Coronavirus, Antonio Zequila sta vivendo anche un momento di grande gioia. L’ex fidanzata Marina nelle ultime ore ha fatto per lui un gesto davvero molto importante, dichiarando con un messaggio aereo arrivato in Casa di amarlo ancora. Un colpo al cuore per Antonio che in queste ultime settimane ha spesso parlato di lei, dichiarando di amarla ancora e di rimpiangere i momenti in cui stavano insieme. Tanta la felicità per questo gesto d’amore che Zequila, davanti a tutti, ha annunciato che, una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, è pronto a sposarla.

Antonio Zequila, ritorno di fiamma con l’ex Marina?

Più volte Antonio Zequila ha parlato della sua Marina nella Casa del Grande Fratello Vip. Di recente ha raccontato ai compagni che: “Era adorabile, una lavoratrice, era entrata a far parte della mia famiglia, io non ho mai smesso di stimarla e amarla. – e ancora – Lei voleva un uomo che le potesse dare una vita più stabile, io invece vivo giorno dopo giorno. Lei però aveva ragione, la verità è che quando c’è l’amore puoi fare tutto, la cosa più bella è dare se stessi alle persone, io sarei pronto a innamorarmi di nuovo.” Parole che devono aver fatto colpo su Marina, tanto da farle fare questo importante gesto d’amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA