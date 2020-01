Marina La Rosa regina dei feticisti/ Commento hot a Manuela Moreno: “Le tue scarpe..”

Siparietto hot su Instagram, protagoniste Manuela Moreno e – soprattutto – Marina La Rosa. Tutto è partito da un post pubblicato dalla conduttrice di casa Rai, volto di Post: la giornalista ha denunciato il furto di un paio di scarpe dal suo armadietto a Saxa Rubra. Sottratto un paio di decolleté nere, ma per scherzo o per altri motivi? «FURTO! Rubate queste scarpe dal mio armadietto in redazione!!! il ladro ha scassinato la serratura … chi le ha viste? Se le incontrate scrivete qui», ha scritto la Moreno, chiudendo il post con gli hashtag #dispetti, #feticisti e #sfigati. Secondo la presentatrice, dunque, si tratterebbe di un semplice scherzo, anche se l’hashtag feticisti ha acceso il dibattito tra i suoi seguaci. E Marina La Rosa ha infiammato la discussione…

MARINA LA ROSA, COMMENTO HOT AL POST DI MANUELA MORENO

L’ex concorrente del Grande Fratello, soprannominata “la gatta morta” ai tempi del reality show, ha colto la palla al balzo per parlare del mondo dei feticisti dei piedi, commentando con tono hard: «Vabbè mettiamola cosi.. più che associare il furto ad una donna sfigata che le abbia rubate (perché in mancanza di prove non è da escludere purtroppo) meglio immaginare qualcuno che da ieri stia annusando le tue scarpe e ci stia venendo dentro». Tra chi ha sorriso e chi, invece, si è detto contrariato dal commento appena riportatovi, Marina La Rosa ha acceso un confronto sul tema. Ovviamente c’è chi l’ha ironicamente ribattezzata “poetessa”, ma non è di certo la prima volta che l’ex gieffina finisce al centro delle attenzioni del web per i suoi commenti hot, basti pensare a cosa disse su Rocco Casalino…





