Marina Marfoglia, chi è ex compagna morta di Mal/ Prima di lei flirt con Dori Ghezzi

Marina Marfoglia, chi è ex compagna morta di Mal

Mal, prima di conoscere e innamorarsi di Renata Couling con cui ha avuto due figli, Kevin Paul e Karen Art, ha avuto altre storie tra le quali, la più importante, è quella con Marina Marfoglia. Cantante come Mal, Marina è stata la compagna di Mal per ben tredici anni. La loro è stata una lunga ed importante relazione finita, poi, nel corso del tempo. Marina Marfoglia, esattamente come l’ex compagno, ha dedicato la sua vita alla musica fino a quando la malattia non ha bussato alla sua porta. La Marfoglia, purtroppo, è venuta a mancare a giugno 2022.

A mettere fine alla vita di Marina Marfoglia, secondo quanto riportato all’epoca dal sito Imusicfun.it sarebbe stata una malattia contro cui la cantante avrebbe lottato per diverso tempo.

Tutte le storie precedenti di Mal

Nel corso della sua vita sentimentale, oltre alle storie con Marina Marfoglia e quella importantissima con la moglie Renata, Mal ha avuto altri flirt come quello con Dori Ghezzi, confermato anche da quest’ultima in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. «Sì, c’è stata una storiella con Mal. Ma il primo uomo l’ho avuto a quasi 22 anni, e non è che dopo abbia strafatto. Finché, a 28, ho incontrato Fabrizio (De Andrè, ndr. Io reduce dal successo di Casatschok, lui premiato per Tutti morimmo a stento: pensi che differenza fra noi».

Mal, inoltre, ha avuto anche un flirt in passato con l’attrice francese Pascale Petit e l’attrice tedesca Dorit Henke. Poi, dal 1974, è nato l’amore indissolubile con Renata.

