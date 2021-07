Marina Occhiena, Angela Brambati e Marcello Brocherel/ “Li ho pescati nel mio letto”

Marina Occhiena, Angela Brambati e Marcello Brocherel: il triangolo amoroso che ha causato l’uscita della cantante dal gruppo de I Ricchi e i Poveri. Cosa è successo tra le due cantanti di uno dei gruppi italiani di maggior successo? E’ il 1981 quando il gruppo è in gara al Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano “Sarà perchè ti amo” quando scoppia una notizia bomba: Marina Occhiena è stata allontana dal gruppo. Il motivo? La cantante bionda del gruppo ha una relazione con Marcellino Brocherel, il compagno della collega Angela Brambati.

Una notizia choc che sarebbe dovuta restare segreta visto che la Occhiena si intasca ben 77mila euro in seguito ad un accordo legale con il gruppo per mantenere il silenzio su questa delicata vicenda. In realtà a confessare tutto alla stampa è stata la brunetta Angela Brambati che, senza girarci troppo intorno, dichiara: “li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto. Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche”.

Marina Occhiena e Angela Brambati: lite per Marcello Brocherel

Marina Occhiena replicò immediatamente alle dichiarazioni della ex collega dicendo: “tra me e Marcellino c’è stata solo una simpatia. Non mi sognerei mai di portar via l’uomo a un’amica” smentendo così la notizia. A confermare però la versione della brunetta Angela sono i colleghi Angelo e Franco: “si sono visti insieme in più occasioni”.

La Brambati poco dopo aggiunse sull’ex marito: “vorrebbe tornare da me. Ma ormai è tardi. Marcellino ha tante probabilità di tornare a vivere con me come ne ha Marina di rientrare nei Ricchi e poveri. Cioè zero”. L’uscita dal gruppo di Marina Occhiena è immediata. Solo alcuni anni dopo la bionda del gruppo conferma la laison: “ci eravamo innamorati” anche se la relazione tra i due è durata davvero poco.

