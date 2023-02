Marina Occhiena/ “Franco Gatti fondamentale per i Ricchi e Poveri, manca tanto”

Ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 16 febbraio 2023, è intervenuta Marina Occhiena, ex componente dei Ricchi e Poveri. L’artista ha ricordato la reunion della band andata in scena al Festival di Sanremo 2020 al teatro “Ariston”: “Ho avuto emozioni diverse – ha asserito –. La nostra ritrovata amicizia è stata meravigliosa, non trovavamo il modo di ritrovarci. Quando siamo stati sul palco, con tutta quella gente davanti, personalmente ero solo felice. Eravamo di nuovo noi quattro, coesi, compatti, come siamo sempre stati”.

MARINA OCCHIENA: “IL RICORDO DI FRANCO GATTI È PESANTE, ERA MOLTO IMPORTANTE NEL GRUPPO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Marina Occhiena non ha potuto non ricordare Franco Gatti, storica voce dei Ricchi e Poveri. Il cantante è scomparso nei mesi scorsi e Occhiena ne ha parlato in questi termini: “A Sanremo è stato tutto bellissimo, ma il ricordo di Franco Gatti è pesante. Il fatto che non ci sia più rende impossibile il ripetersi di una situazione del genere. Lo penso tutte le volte con affetto, era un artista fondamentale nel gruppo. Ce l’abbiamo nel cuore, sempre. Era una persona buonissima, era un amicone, aveva una parola buona per tutti”.

