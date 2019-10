Marina Occhiena/ “Io mamma a 47 anni, avevo bisogno dell’uomo giusto, è stata dura”

Marina Occhiena è divenuta mamma a 47 anni: “Famiglia buona, mia mamma a 52 anni – racconta la cantante ospite presso gli studi di Storie Italiane su Rai Uno – all’epoca era quasi un record visto che non vi era la fecondazione assistita. Ho sempre desiderato avere un figlio ma non avevo un compagno giusto. Non avrei mai fatto un figlio con un marito che non ritenessi giusto. L’ho trovato quando avevo 41 anni, si comincia ad avere qualche problemino a quell’età: non è impossibile ma è più difficile, ma ho avuto la fortuna che mio marito è un ginecologo. Mi ha portato sul percorso della inseminazione assistita che mi ha permesso di diventare mamma. Noi siamo insieme dal 1991, da 28 anni, una cosetta…”. Interviene Roberto Alessi in studio: “E’ la dimostrazione che non bisogna mai giudicare. Ha avuto la fortuna di incontrare l’amore vero e soprattutto ha avuto questa idea di avere un figlio e come si dice “volere e potere”.

MARINA OCCHIENA A STORIE ITALIANE

Marina Occhiena ha fatto parte anche dei “Ricchi e Poveri” e insieme hanno dato vita e cantato successi famosissimi e ancora amati oggi, come ad esempio “La prima cosa bella”, o “Che sarà”. La loro unione terminerà poi nel 1981, alla vigilia della presentazione al Festival di Sanremo di un altro pezzo iconico del gruppo, leggasi “Sarà perché ti amo”. La Occhiena ha poi iniziato la carriera da solista con alcune partecipazioni al Festivalbar degli anni ’80, anche se senza mai raggiungere il grande successo precedente. Oltre ad essere una cantante, Marina Occhiena è stata anche attrice, avendo recitato in alcuni film cult degli anni 90, come “Abbronzatissimi due”. E’ famosa anche per essere stata la compagna di Franco Califano, durante il periodo dei Ricchi e Poveri.

