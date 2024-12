Angela Brambati non potrà mai dimenticare il tradimento che l’ex marito Marchello Brocherel le rifilò con la collega e amica storica Marina Occhiena. Un episodio che negli anni ottanta sconvolse gli equilibri dei Ricchi e Poveri, e che portò inevitabilmente alla rottura la coppia, rovinando anche i rapporti tra Angela e Marina. Stando a quanto raccontato dalla cantante genovese, fu lei a scoprire direttamente il tradimento, trovandoli nel proprio letto. In una intervista a Oggi, la Brambati spiegò di non essere riuscita a perdonare l’ex marito Marcello Brocherel.

Troppo il dolore del tradimento, con l’aggravante del coinvolgimento di Marina Occhiena. “Io sono di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Ma le cose sporche proprio non posso tollerarle”.

Le tensioni tra Angela Brambati e l’ex marito Marcello Brocherel per via del tradimento con Marina Occhiena

Uno sfogo comprensibile per il tradimento che portò un po’ di maretta all’interno dei Ricchi e Poveri, nel 1981. Marina Occhiena, componente del quartetto, fu costretta ad abbandonare mentre Angela e Marcello tagliarono ogni rapporto. All’epoca tuttavia nessuno confermò il tradimento. Ci ha pensato Angela Brambati dei Ricchi e Poveri, anni dopo, a spiegare che le voci su Marina Occhiena e sull’ex marito Marcello Brocherel erano tutte vere.

“Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto!”, il racconto choc della brunetta dei Ricchi e Poveri. Così Marina lasciò il gruppo, mentre con l’ex marito la cantante iniziò una battaglia legale per l’affidamento del figlio Luca. Una brutta storia, fortunatamente passata e parte del passato.

