Marina Occhiena “Sarò sempre riconoscente a Franco Gatti”/ “Quando andai a casa sua…”

Marina Occhiena è intervenuta in qualità di ospite a “Domenica In”, parlando di Franco Gatti e della sua recente scomparsa: “Ha dato una dimostrazione d’affetto grande per me. Si era ritirato, ma quando sono andata a casa sua anni prima della reunion, lui mi ha guardato e mi ha detto: ‘Marina, abbiamo cominciato in quattro e dobbiamo finire in quattro’. Anche durante il pranzo mi ha abbracciato più volte”. Nei primi anni del gruppo, “Franco ci guidava tanto, anche perché aveva una grandissima e profonda cultura musicale. Poi, a un certo punto io me ne sono andata e sono rimasta lontana professionalmente per trent’anni dal gruppo”.

MARINA OCCHIENA: “SARÒ PER SEMPRE RICONOSCENTE A FRANCO GATTI”

In questo arco temporale, Marina Occhiena ha fatto teatro, ha fatto le sue tournée, he messo su una famiglia bellissima e si è sposata. A Franco Gatti, Marina ha rivelato a “Domenica In” che “sarò per sempre riconoscente, in quanto, nonostante si fosse ritirato, quando lui ha visto la possibilità di fare la reunion si è rimesso in gioco. Avrebbe potuto benissimo dire di no, che non se la sentiva, invece è tornato lì, su quel palco. Era felicissimo: lo guardavo e gli brillavano gli occhi”.

