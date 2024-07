Il mondo della musica pullula di sodalizi, di storie sentimentali che possono essere raccontate come esempio d’amore longevo e viscerale. Angelo Sotgiu, volto iconico dei Ricchi e Poveri con Angela Brambati, appartiene proprio a tale categoria. Dall’82 condivide la quotidianità con sua moglie Nadia Cocconcelli: un matrimonio che non ha mai conosciuto battute d’arresto e che entrambi non hanno mai sentito il bisogno di ostentare.

Angelo Sotgiu e la moglie Nadia Cocconcelli pare si siano conosciuti verso il finire degli anni ‘70; una scintilla scoccata ‘grazie’ al mondo dello spettacolo dato che la consorte proprio ai tempi muoveva i primi passi sul piccolo schermo. Grazie a circostanze favorevoli arrivò dunque il primo incontro per un amore presto suggellato dal matrimonio nel 1982. La bellezza dell’amore tra Angelo Sotgiu e sua moglie Nadia Cocconcelli è testimoniata ulteriormente dalla splendida famiglia costruita: insieme hanno infatti dato alla luce due splendidi figli, Elena e Daniele.

Angelo Sotgiu e la moglie Nadia Cocconcelli: un amore coltivato lontano dai riflettori

Come anticipato, Angelo Sotgiu e sua moglie Nadia Cocconcelli hanno sempre usato l’arma della discrezione per evitare ingerenze mediatiche e di gossip. Il loro amore sfugge dalle chiacchiere di cronaca rosa e resta serenamente custodito all’insegna della privacy. Tra l’altro, non molti sanno che la moglie del cantante dei Ricchi e Poveri scelse di lasciare il mondo dello spettacolo anche per riuscire a vivere con maggiore serenità la storia d’amore. Una sorta di cerchio che si chiude; dagli esordi in tv ‘grazie’ a Pippo Baudo conoscendo appunto, con la trasmissione Teatro Music Hall, il marito Angelo Sotgiu, alla scelta di lasciare lo star system per la costruzione di una splendida famiglia.