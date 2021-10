Marina Peroni, compagna Sandro Giacobbe/ “Con lei sono nate delle cose meravigliose”

Marina Peroni è la compagna di Sandro Giacobbe. I due stanno insieme da diversi anni: “L’ho conosciuta perché lei, tramite un amico mi aveva mandato un CD con delle canzoni incise da lei e tramite questo amico comune ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a frequentarci e a stare insieme”, ha raccontato Giacobbe a Non è la radio. Quando si sono conosciuti il cantante aveva già una separazione alle spalle e due figli, Andrea e Alessandro. Anche Marina aveva da poco chiuso una storia ed era già mamma di una figlia. Erika: “Per entrambi è stata un’unione che ci ha portato fortuna. Insieme a lei sono nate delle cose meravigliose”. Insieme a Sandro Giacobbe, Marina Peroni è riuscita a realizzare il suo sogno di cantare e scrivere canzoni: nel gennaio 2015 è uscito il singolo “Ali per volare” e nel 2021 “Il nostro tempo” scritto a quattro mani.

Lilli Gruber, la malattia nel 2014/ "Un cedimento fisico, ho tirato troppo la corda"

Marina Peroni: i sogni realizzati con Sandro Giacobbe

L’estate scorsa, ospiti di “C’è Tempo Per..”, Sandro Giacobbe e Marina Peroni hanno raccontato come è nata la loro storia d’amore: “L’ho conquistata con la musica, con serenate, canzoni, sotto casa sua mi portavo dietro due tre musicisti. Sono diversamente giovane”, ha detto l’artista genovese. “Mi ha conquistato con la pappa, mi ha fatto mangiare bene, mi ha fatto bere bene, mi ha preso per la gola”, ha aggiunto la compagna. I due hanno una differenza d’età notevole, 70 anni lui e 45, ma il loro amore non ne ha mai risentito: “Lui non ha uno stile di corteggiamento ma ha uno stile di galanteria che non si trova più, ed è con quello che mi ha conquistato”, ha detto Marina. A Non è la radio, Giacobbe ha aggiunto: “Ho conosciuto una persona che mi ha fatto tornare entusiasmo e voglia di fare mentre lei ha realizzato i suoi sogni”.

LEGGI ANCHE:

Sandro Giacobbe, tumore prostata/ "Anche mio figlio Andrea ha sconfitto il cancro"Jacques Charmelot, marito Lilli Gruber/ "Il nostro lavoro ci ha unito molto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA