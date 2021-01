Marina Perzy, ex fidanzata Walter Zenga/ “È un bravo padre ma non sappiamo tutto…”

Si torna a parlare della querelle tra Andrea Zenga e suo padre Walter in diretta a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ha ospitato nel suo salotto Marina Perzy che molti anni fa è stata la fidanzata di Walter Zenga. La donna difende l’ex calciatore e anzi sottolinea la sua bontà come uomo e come padre. “La nostra è stata una storia da sogno, travolgente. – ha esordito la Perzy – Purtroppo ci siamo dovuti separare proprio a causa della società dell’Inter. Siamo stato noi a dare il via alla coppia modella-calciatore.” La Perzy ricorda una storia bellissima, fatta di grande amore e passione, purtroppo conclusasi qualche tempo dopo. Proprio in virtù di quel ricordo ha poi ammesso: “Io sono qui a difenderlo.”

Marina Perzy difende Walter Zenga a Pomeriggio 5

Marina Perzy ha allora continuato, raccontando a Pomeriggio 5 che: “Con lui ero felice come una Pasqua e allora non aveva ancora figli. In questo senso ho l’esclusiva perché non ho fatto figli con lui.” Dunque ritiene ci sia qualcosa di non raccontato: “È una persona deliziosa e non è questa la sua immagine. Io credo che c’è una reazione a qualcosa che noi non sappiamo e che speriamo tutti che Walter chiarisca… Lui ha un passato suo di padre e l’ultima cosa sarebbe parlare male dei figli.” La D’Urso ha ammesso di sperare nell’impresa: “Il mio intento è proprio riuscire a farlo capire a tutti, visto che anch’io lo conosco da anni!”



